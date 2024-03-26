Beş Xiaomi Modeli İçin HyperOS Güncellemesi Yayınlandı

HyperOS güncellemesinin dağıtımı tüm hızıyla sürüyor. Çinli üretici son dönemde daha çok giriş ve orta segmente odaklanırken, belirlenen güncelleme takvimi kapsamında uyumlu modeller yeni sürümü almaya devam ediyor. Son olarak beş Xiaomi modeli için HyperOS güncellemesi kullanıma sunuldu.

Beş Xiaomi modeli için HyperOS güncellemesi yayında

Redmi Note 13, Redmi 13C/POCO C65 ve Redmi Note 11 Pro 5G/POCO X4 Pro 5G modelleri için HyperOS güncellemesi yayınlandı. Yeni yapı Şubat 2024 güvenlik yamasını beraberinde getirirken, modellere göre boyutunun 4 ila 5 GB arasında değiştiğini belirtelim.

İlgili modeller için HyperOS güncellemesi ilk olarak Mi/POCO Pilot kullanıcıları için gelecek. Herhangi bir sorun problem edilmemesi durumunda ise genel kullanıma açılacak. Bu sürecin genellikle birkaç haftayı bulabildiğini belirtelim.

Şarjı en uzun giden Xiaomi modelleri belli oldu!

Xiaomi kurucusu Lei Jun, geçen aylarda yaptığı paylaşımla HyperOS arayüzünün logosunun değiştiğini resmen duyurdu. Eskisine göre daha şık ve kompakt bir görünümle gelen yeni logo, dijital evrendeki fikirler ve bağlantılar gibi bir arada dönen noktalardan oluşan bir galaksi olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda mora çalan renkleri de bünyesinde barındırıyor.

Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak.

Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.

HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.

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