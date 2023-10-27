Bayraktar TB3 İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi
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Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi projelerinden biri olan Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisi ile gerçekleştirdiği ilk uçuş ile dikkatleri üzerine çekti.
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi projeleri arasında yer alan en önemli araçlardan biri şüphesiz İHA ve SİHA teknolojileridir. Bu kapsamda TCG Anadolu gemisi ile dikkatleri üzerine çeken proje Bayraktar TB3'ten sonunda ilk uçuş haberi geldi. İşte Bayraktar TB3 ilk uçuş ve detayları…
Bayraktar TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi!
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi projelerinden biri olan IHA ve SIHA gemisi TCG Anadolu gemisi ile birlikte başlayan Bayraktar TB3 projesinden ilk uçuş haberi geldi. BYKRYTB3 tescili ile FlightRadar kayıtlarına Silivri semalarında geçen TB3 için Baykar şirketi ilk uçuşu Twitter üzerinden duyurdu.
TCG Anadolu gemisi üzerinde boy göstermesi beklenen, dikey kalkış özelliğine sahip TB3 dünya basını tarafından da büyük ilgi görüyor. Dünyanın ilk IHA ve SIHA yüklü amfibi hücum gemisi olma özelliği taşıyan TCG Anadolu gemisinin ilk demirbaş üyeleri olacak olan Bayraktar TB3 aslında çok daha gelişmiş ve dikey kalkış özelliğine sahip bir TB2 modeli diyebiliriz.
Dünya'da bir ilke gidiyor: Bayraktar TB3, ABD'den önce havalandı!
Bayraktar TB3 özellikleri:
SATCOMSATCOMEn yüksek kalkış ağırlığı700 kg1450 kgHavada kalış süresi27+ saat24+ saatKalkış ve inişOtomatik Otomatikİtki tipi105 HP-Rotax 912 170 HP- TEI PD-170170 HP- TEI-PD170 225 HP- TEI-PD222ST (iddia)MühimmatL-UMTAS MAM Cirit BOZOK TOGAN KUZGUNL-UMTAS MAM Cirit BOZOK TOGAN KUZGUNDiğer -Gerçek zamanlı görüntü aktarma sistemi (BGAM) -3 yedekli aviyonikler ve sensörler -ASELSAN CATS -GNSS uydu navigasyon sistemi-Katlanır kanat yapısı -Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme -Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş
ÖzelliklerBayraktar TB2Bayraktar TB3Kanat açıklığı12 metre14 metreUzunluk6.5 metre8.35 metreYükseklik2.2 metre2.6 metreSeyir-En yüksek hız70 knot – 120 knot125 knot-160 knotFaydalı yük kapasitesi150 kg280 kilogramSilah istasyonu sayısı46Haberleşme-Kumanda menzili: <300 km
SATCOMSATCOMEn yüksek kalkış ağırlığı700 kg1450 kgHavada kalış süresi27+ saat24+ saatKalkış ve inişOtomatik Otomatikİtki tipi105 HP-Rotax 912
170 HP- TEI PD-170170 HP- TEI-PD170
225 HP- TEI-PD222ST (iddia)MühimmatL-UMTAS
MAM
Cirit
BOZOK
TOGAN
KUZGUNL-UMTAS
MAM
Cirit
BOZOK
TOGAN
KUZGUNDiğer
-Gerçek zamanlı görüntü aktarma sistemi (BGAM)
-3 yedekli aviyonikler ve sensörler
-ASELSAN CATS
-GNSS uydu navigasyon sistemi-Katlanır kanat yapısı
-Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme
-Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş