Bayraktar TB3 İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi projelerinden biri olan Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisi ile gerçekleştirdiği ilk uçuş ile dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi projeleri arasında yer alan en önemli araçlardan biri şüphesiz İHA ve SİHA teknolojileridir. Bu kapsamda TCG Anadolu gemisi ile dikkatleri üzerine çeken proje Bayraktar TB3'ten sonunda ilk uçuş haberi geldi. İşte Bayraktar TB3 ilk uçuş ve detayları…

Bayraktar TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi projelerinden biri olan IHA ve SIHA gemisi TCG Anadolu gemisi ile birlikte başlayan Bayraktar TB3 projesinden ilk uçuş haberi geldi. BYKRYTB3 tescili ile FlightRadar kayıtlarına Silivri semalarında geçen TB3 için Baykar şirketi ilk uçuşu Twitter üzerinden duyurdu.

Bir hayalimizi daha gökyüzü ile buluşturduk çok şükür.#BayraktarTB3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi… ?????? Ülkemize ve Milletimize hayırlı olsun. ????#BayraktarTB3 successfully completed its maiden flight. ?????? pic.twitter.com/lrb2Neopcs — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 27, 2023

TCG Anadolu gemisi üzerinde boy göstermesi beklenen, dikey kalkış özelliğine sahip TB3 dünya basını tarafından da büyük ilgi görüyor. Dünyanın ilk IHA ve SIHA yüklü amfibi hücum gemisi olma özelliği taşıyan TCG Anadolu gemisinin ilk demirbaş üyeleri olacak olan Bayraktar TB3 aslında çok daha gelişmiş ve dikey kalkış özelliğine sahip bir TB2 modeli diyebiliriz.

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Bayraktar TB3 özellikleri: