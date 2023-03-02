Bakan açıkladı: Süper Lig maçları iki hafta şifresiz oluyor!

Süper Lig maçları iki hafta boyunca şifresiz olarak erişime açılacak. İşte Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig maçları iki hafta boyunca şifresiz yayınlanacak. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan üzücü gelişmeler "sporda birlik ve beraberlik" ile çözülecek.

Süper Lig maçları şifresiz nasıl izlenir?

Beın SPORTS'a bağlı şifreli kanallarda yayınlanan Spor Toto Süper Lig maçları için sevindirici haber paylaşıldı. Gençlik ve Spor Bakanı, Spor Toto Süper Lig maçlarının önümüzdeki haftadan itibaren iki hafta boyunca şifresiz olarak yayınlanacağı bildirdi.

#CANLI • 85 milyon #OmuzOmuza'yız!???? https://t.co/VRgCJ3x7sF — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) March 1, 2023

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamasında, "Kıymetli sporseverlerle şunu paylaşmak istiyorum. beIN Group'la yaptığımız görüşmeler neticesinde bundan sonra oynanacak 2 haftayı şifresiz ve herkese ulaştıracak karar alındı. Omuz omuza yardımlaşma gecesine katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verildi.

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Önümüzdeki haftanın ilk maçı 3 Mart Cuma günü saat 20.00'da Alanyaspor – Başakşehir FK arasında gerçekleşecek. beIn Sports 1 kanalından yayınlanacak maçın, şifresiz olarak erişime açılacağını söylemek mümkün. Ardından önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek tüm maçlar da ücretsiz olarak izlenebilecek.

Daha önce benzer bir hamle Acun Ilıcalı'dan gelmişti. Yaptığı açıklama Trabzonspor-Basel maçının şifresiz olarak TV8'de yayınlanacağını duyurmuştu. 16 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen maç 1-0'lık skorla TS üstünlüğü sonuçlanmıştı. Ancak Trabzonspor, 23 Şubat 2023 tarihinde İsviçre'de oynanan maçı 2-0 kaybetti.

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