Ay'a yol yapmak için lazer kullanılabilir mi?

Uluslararası bir araştırma ekibi, Ay yüzeyini lazerlerle eriterek ay toprağından döşeme taşları oluşturmanın mümkün olduğunu keşfetti. Bu teknoloji, Ay altyapısının ve üs geliştirmenin ilk aşamalarında önemli bir rol oynayabilir.

Ay'ın bir sonraki sınırımız olması planlanıyor. Artemis 3, 2025'in sonuna doğru (geçici olarak) havalandığında, Apollo döneminden bu yana uydumuza insanları indirecek ilk görev olacak. O zamana kadar, Ay'ın gri tozu üzerinde dolaşmanın yeni bir yolu olabilir. Bu da en azından ay regolitinin keskin parçacıklarının neden olduğu hasarı azaltabilir. Ay'a yol nasıl yapılacak?

Dünya'dan lazerle Ay'a yol yapmak

ESA PAVER projesine sahip uluslararası bir araştırma ekibi, Ay yüzeyini (veya en azından bunun için ESA tarafından geliştirilen bir uyarıcıyı) lazerlerle eritmenin bir yolunu buldu. Araştırmacılar, asfalt yollar ve iniş pistleri inşa etmek için kullanılabilecek birbirine kenetlenen döşeme taşları oluşturmak için ay toprağına lazer ışınları ateşlediler.

Sertleşmiş erimiş regolit, gezici araçların ve diğer uzay araçlarının ağırlığına minimum toz salınımıyla dayanabilecek kadar sağlamdır ve bunların hepsi Ay'da yapılabilir. Araştırmacılar, Scientific Reports'a, yakın zamanda, "Bu teknolojinin, Ay altyapısının ve üs geliştirmenin ilk aşamasında (hayatta kalmada) önemli bir rol oynayacağı ve zamanla Ay keşfinin tüm aşamalarına katkıda bulunacağı öngörülüyor" dedi.

Ay tozunun ay uzay araçlarının ve astronotların baş belası olmasının bir nedeni var. Dünya'da kaya, cam ve topraktaki diğer malzemeler sürekli olarak rüzgar, yağmur ve akan su gibi hava koşullarına maruz kalan kuvvetlere maruz kalır, bu nedenle kum tanelerinin kenarları genellikle pürüzsüzdür.

Bir bu eksikti: Yapay zeka uzayı keşfe hazırlanıyor!

Ay regoliti, rüzgar ve sıvı eksikliği nedeniyle neredeyse hiç hava şartlarına dayanıklı değildir. Ay'a inen veya Ay'dan geçen herhangi bir uzay aracı, toz nedeniyle risk altındadır çünkü aşınmamış kaya ve cam parçaları, hassas aletleri kolayca çizebilir ve yüzeyleri aşındırabilir. Ay'daki düşük yer çekimi aynı zamanda karışık parçaların etrafta uçuşmaya ve her şeye bulaşmaya devam ettiği anlamına da geliyor.

Bilim insanları bu araştırmada hala ilerleme kaydedilmesi gerektiğini itiraf ediyor. Güneş ışığını yoğunlaştırmak için kullanılan bir mercek, Ay'daki lazerin yerini alabilir, dolayısıyla bunun test edilmesi gerekiyor. Yine de bu testleri Ay'da gerçekleştirmek için yalnızca birkaç parça hafif ekipmana ihtiyaç duyulduğundan, bu testler takip edilmeye değer. Hatta Apollo 17'nin Ay'da yeniden yürümesinden bu yana ilk ekibin oraya zamanında ulaşması bile mümkün olabilir.

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