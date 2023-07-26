Asus ROG Ally Türkiye'de Satışa Çıkıyor

Asus, geçtiğimiz mayıs ayında bir süredir beklenen ROG Ally el konsolunu tanıttı. Aynı gün cihazın teknik özellikleri ve fiyatı da açıklandı. Fakat Ryzen Z1 işlemcili versiyonu yalnızca yurt dışında satılıyordu. Bugün ise Türkiye'de satışa çıkacağı tarih açıklandı. Biz de Ryzen Z1 işlemcili Asus ROG Ally özellikleri ve fiyatı başta olmak üzere tüm detaylarını paylaşıyoruz.

Ryzen Z1 işlemcili Asus ROG Ally, ağustos ayında Türkiye'de satışa çıkıyor!

Asus Republic of Gamers'ın, yeni Windows 11 oyun el bilgisayarı ROG Ally, satışa sunulduğu günden bu yana segmentinde sınırları yeniden çizmeyi başardı. İlk etapta son teknoloji AMD Ryzen Z1 Extreme işlemciyle satışa sunulan Ally, ağustos ayından itibaren Ryzen Z1 işlemcili versiyonuyla Türkiye'de oyun severlerle buluşacak.

Avucunuzun içinde Full HD oyun deneyimi

ROG Ally, hareket halindeyken Full HD (FHD) oyun deneyimi sunan ve modern oyunları bile piyasadaki diğer tüm el bilgisayarlarından daha hızlı ve akıcı bir şekilde çalıştırabilen gerçek bir yeni nesil el bilgisayarı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

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Windows 11 tarafından desteklenen Ally, tüm bir platformlardan dilediğiniz bir oyunu oynatabiliyorken, kutudan çıkar çıkmaz üç aylık Xbox Game Pass Ultimate hediyesini de oyun severlere sunuluyor.

Ally, AMD'nin yeni Ryzen Z1 Serisi işlemcisinden güç alıyor. AMD RDNA 3 mimarisi tabanlı grafiklerle birleştirilmiş "Zen 4" mimarisi üzerine inşa edilen Ryzen Z1'in 6 çekirdekli ve 12 işlem iş parçacıklı her iki modeli de oyunlarda yüksek performans sunuyor.

Ayrıca en iyi grafik performansı için AMD FidelityFX Super Resolution ve AMD Radeon Super Resolution yükseltme teknolojilerini destekliyor. Tabii bu el konsoluna Asus'un harici grafik kartlarından birini de takabildiğinizi belirtelim.

Cihazın henüz Türkiye fiyatı açıklanmadı. Ancak bir fikir oluşturması için aşağıda paylaştığımız yurt dışı fiyatlarına bakabilir ve de inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

Asus ROG Ally Ryzen Z1 (12/256 GB): 600$

Asus ROG Ally Ryzen Z1 Extreme 16/512 GB: 700$

Asus ROG Ally Ryzen Z1 Extreme Türkiye fiyatı: 32.086 TL