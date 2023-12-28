Asgari Ücretle Alınabilecek En İyi Bilgisayarlar Listesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gerçekleştirdiği toplantının ardından 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren asgari ücretin yüzde 49 zamla 17 bin 2 TL olacağını açıkladı. Peki bu gelen zam ile ülkemizde alabileceğiniz bilgisayarlar hangileri? İşte sizler için hazırladığımız asgari ücretle alınabilecek en iyi bilgisayarlar listesi.

Asgari ücretle alınabilecek en iyi bilgisayarlar

Bugün saat 19.30'da sonlanan toplantının ardından Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücrete yüzde 49 oranında bir zam yapıldığını açıkladı. Haliyle bu zamdan sonra asgari ücretle alınabilecek elektronik cihazların listesi epey bir genişledi. Gelin şimdi bu zamla beraber alınabilecek en iyi bilgisayarlar listesine bir göz atalım. İşte yeni asgari ücretle alınabilecek bilgisayarların listesi…

Asgari ücretle alınabilecek telefonlar! – Ocak 2024

Bilgisayar ModeliFiyatı Hp 250 G8 I5-1135G7 16GB 512GB SSD Freedos 15.6¨ Fhd 853U7ES5 14 bin 99 TLLenovo Thinkbook 15 G3 Acl Amd Ryzen 5 5500U 16 GB 256 GB SSD 15,6¨ FHD 21A4017DTX14 bin 299 TLLenovo V15 G3 Amd Ryzen 7 5825U 16GB 512GB SSD Freedos 15.6¨ Fhd 82TV004MTX14 bin 899 TLCasper Nirvana C550.1235-BV00X-G-F Intel Core i5 1235U 16GB 500GB SSD Freedos 15.6¨14 bin 999 TLHP 255 G9 AMD Ryzen 5 5625U 16 GB 512 GB SSD Freedos 15.6¨ FHD 6Q8N2ES0614 bin 999 TLDell Inspiron 15 3525 Ryzen 7 5825U 16GB 512GB SSD 15.6 Ubuntu14 bin 999 TLDell Inspiron 3511 Intel Core I5 1135G7 16GB 512GB SSD Windows 10 Pro 15.6¨ F35OBF821NA4615 bin 599 TLAsus Vivobook X1502ZA-EJ1066AS CI5-1235U 16GB 512GB Freedos 15.6¨fhd 15 bin 799 TLLenovo Ideapad 1 15ALC7 Amd Ryzen 7 5700U 16GB 512GB SSD Freedos 15.6¨ Fhd 82R4006GTR15 bin 798 TLLenovo Ideapad 1 15ALC7 Amd Ryzen 5 5500U 16GB 512GB SSD 15.6¨ Fhd Freedos 82R4007QTR15 bin 924 TLLenovo V15 G3 Iap Intel Core™ I5-1235U 16 GB 512 GB SSD Freedos 15.6¨ FHD15 bin 999 TLLenovo V15 G2 Alc Amd Ryzen 7 5700U 16 GB 512 GB SSD Freedos 15.6¨ Fhd 82KD0044TX-S16S16 bin 153 TLLenovo V15 G2 Itl Intel Core™ I5-1135G7 16 GB 512 GB SSD Freedos 15,6¨ Fhd 82KB01B6TX16 bin 249 TLDell Vostro 3510 Intel Core I5-1135G7 16GB 512GB SSD 15.6¨ Windows 11 Pro Taşınabilir Bilgisayar N8803VN3510UZ616 bin 499 TLLenovo V15 Intel Core i5 1135G7 16 GB 512 GB SSD Windows 11 Pro 15.6¨ FHD Taşınabilir Bilgisayar 82KB00CATXW0416 bin 999 TLDell Inspiron 15 3511 Intel Core i5 1135G7 16GB 1TB SSD 15.6¨ Windows 10 Pro Taşınabilir Bilgisayar FB1135U82N2316 bin 899 TLLenovo V15 G2 Itl Intel Core I5 1135G7 16GB 512GB SSD Freedos 15.6¨ Fhd Taşınabilir Bilgisayar 82KB00CATX1616 bin 899 TLLenovo V15 Gen2 Intel Core i5 1135G7 16 GB 512 GB SSD Intel Iris X? Windows 11 Pro 15.6¨ FHD Taşınabilir Bilgisayar 82KB00CATX1816 bin 899 TLHP 15-FC0059NT AMD Ryzen 7 7730U 16GB 512GB SSD Freedos 15.6¨ FHD Taşınabilir Bilgisayar 8M1T1EA16 bin 999 TL

Not: Bu listedeki cihazları satın almak veya güncel fiyatlarını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Peki siz bu liste hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu listeye başka hangi cihazlar eklenebilir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.