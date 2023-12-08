Aselsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı Arasında Rekor Sipariş Anlaşması

Aselsan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile yaptığı anlaşma ile rekor değerde sipariş aldı. İHA teknolojileri için yapılan anlaşma ile şirket yüksek teknoloji ürünü siparişi aldı.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri arasında büyük işlere imza atan köklü şirket Aselsan rekora koşuyor. Yaptığı son anlaşma ile rekor değerde sipariş aldı. İşte Aselsan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yapılan sipariş anlaşması ve detayları…

Aselsan ve SSB arasında İHA teknolojileri için rekor anlaşma!

Aselsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan anlaşma ile şirket rekor sayıda yüksek teknoloji ürünü siparişi aldı. Bildiğiniz üzere Türkiye İHA ve SİHA teknolojileri konusunda TUSAŞ, Baykar, Alp Havacılık gibi sayısız başarılı şirket sayesinde global çapta ismini duyurdu. Tabi bu iş sadece tek bir şirket ile yürütülmüyor.

ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında İnsansız Hava Araçlarında (İHA) kullanılmak üzere Elektronik Harp Sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve entegrasyonu kapsamında 556.743.098,81 TL ve 30.262.532,56 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında… pic.twitter.com/FToiWQ28sp — ASELSAN (@aselsan) December 4, 2023

Zira işin ehli olan Aselsan gibi diğer Türk firmaları da bu araçların yüksek teknoloji ürünlerini üretiyor. Mesela MMU KAAN projesi için Aselsan, TULGAR Kask Görüntüleme sistemi bunun yanında F-16, MMU KAAN ve hatta HürJet'e bile takılabilecek olan AESA radarı üretiyor.

Yerli ve milli zırhlı araç Macaristan'da üretilecek!

Aselsan'a gelen son sipariş ise özellikle İHA ve SİHA projelerini kapsıyor. Aselsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında İnsansız Hava Araçlarında (İHA) kullanılmak üzere Elektronik Harp Sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi ve entegrasyonu kapsamında 30 milyon 262 bin 532 ABD Doları (556 milyon 743 bin 98 TL) tutarında bir sözleşme imzalandı.

Elektronik Harp nedir?

Savaşlar her zaman insan veya silah gücüyle kazanılmaz. Bunun en başarılı örneğini Çanakkale Savaşı esnasında gösterdik ki burada önemli bir detay var tarihte elektronik harp zaferlerinin ilk örneklerini Çanakkale Savaşı esnasında gördük. 5 Mart 1915 tarihinde, iki torpido ve Queen Elizabeth savaş gemisi yukarıdaki düşman uçağından bilgi alarak Kilitbahir'de bulunan topçu bataryalarını bombalıyordu.

Gördüğünüz üzere aşağıdaki gemiler yukarıdaki uçağa bir telsiz bağlantısı ile bağlıydı ve bu sırada alınan bilgiler ile başarılı bir bombardıman gerçekleştiriyorlardı. Ancak bilmedikleri bir şey vardı: Kilitbahir girişinde gizlenen Yıldız Telsiz Telgraf İstasyonu! Bu istasyon sayesinde düşman araçları arasındaki bağlantı "Jamming" olarak adlandırılan yöntem ile koparıldı. Bu sayede bombardıman başarısız oldu.

İşte elektronik harp dediğimiz olay en kolay örnekle bu şekilde anlatılmakta. Yani düşman birliklerinin araçları veya komite birlikleri arasındaki bağlantıları koparmak, savunma sistemlerini bozmak olarak kısa bir örnekle anlatabiliriz.