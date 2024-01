Aselsan, Sivil Alanda Rekor Değerde Bir Anlaşma İmzaladı

Askeri alanda rekor değerde anlaşmalara imza atan Aselsan bir başarıya daha imza attı. Şimdilik adı açıklanmayan bir ülke ile yapılan yeni anlaşmada rekor değerlerde rakamlar yer aldı. Ancak bu kez askeri alanda değil sivil alanda bir anlaşma gündemde. Peki Aselsan bu yeni anlaşmayı hangi ülke ile yapmış olabilir? Anlaşmanın değeri ne kadar? İşte detaylar…

Aselsan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) üzerine rekor değerde bir anlaşma yaptı!

Türkiye'nin yerli savunma sanayisinde adından sıkça söz ettiren Aselsan teni bir başarıya daha imza attı. Resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşıma göre adı açıklanmayan bir ülke ile Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) anlaşması imzalandı. İmzalanan anlaşmanın bedelini de içeren Twitter (X) paylaşımı ise şöyle:

ASELSAN olarak sadece savunma teknolojilerinde değil, sivil alanda da bir kez daha başarımızı kanıtladık ve Akıllı Ulaşım Sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 58.887.692 ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzaladık. As ASELSAN, we proved once again our… pic.twitter.com/FejwvcKDCI — ASELSAN (@aselsan) January 2, 2024

Yapılan paylaşımda Aselsan'ın askeri alandaki başarısını sivil alanda da gösterdiği yer aldı. Ayrıca anlaşma bedeli de yer aldı. Firma adı açıklanmayan ülke ile toplam değeri 58 milyon 887 bin 692 ABD doları bir anlaşma yaptı. Henüz tam olarak kapsamı belirtilmeyen proje daha çok ilgili ülkenin toplu ulaşım altyapisi ile alakalı.

Aselsan için ilk değil! İşte Aselsan'in sivil projeleri

Gündemde bir süredir askeri alandaki projeleri ile yer alan Aselsan aslında birçok sivil projeyi de yürütüyor. Bu Ankara EGO Genel Müdürlüğü ile yapılan anlaşmayla ANKARAY araçları için yeni nesil güç üniteleri üretildi. Bunun yanında bugün aktif olarak hizmet veren Gayrettepe – İstanbul Havalimanı ve Halkalı – İstanbul Havalimanı metrolarında yerli ve milli Aselsan Cobalt sinyalizasyon sistemi yer alıyor.

