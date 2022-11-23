Artemis II görevi için üzücü gelişme

Nasa, geçtiğimiz günlerde Artemis programının ilk görevi için Orion uzay aracını fırlattı. Fırlatma rampasının aldığı hasar nedeniyle 2024'te gerçekleşmesi beklenen Artemis II görevinin erteleneceği iddia edildi.

Fırlatma rampasında büyük hasar! Artemis II görevi ertelenebilir

Nasa, uzun süreli mürettebatlı görevler için bir Ay üssü inşa etmek için Artemis görevlerini kullanmak istediği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, 2030'ların sonlarında Mars'a yapılacak ilk astronot görevi için Artemis I görevinin önemli role sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Nasa çalışanı, Reuters uzay muhabiri Joey Roulette ile iletişime geçrek fırlatma rampasındaki hasarın beklentilerin üzerinde olduğunu belirtti. Konu hakkında açıklama yapan Roulette, "Bir NASA çalışanı, benim ile iletişime geçerek Artemis I görevinde kullanılan fırlatma rampasının ciddi hasar aldığını söyledi. Bununla birlikte NASA, fırlatma rampasında yer alan asansörlerin çalışmadığını kabul etti." ifadelerine yer verdi.

NASA'dan Ay görevi için ilk adım! Artemis I uçuşu gerçekleşti

Fırlatmadan kısa bir süre sonra NASA, roketten düşen enkazın görüldüğünü kabul etti, ancak yetkililer bunun görev için "ek bir riske" yol açmadığını iddia etti. Keneddy Uzay Merkezi'nde yer alan fırlatma rampası, bazı boruların kırıldığı ve metal plakalasın savrulduğu gözlemlendi.

Fırlatma kulesindeki hasarın boyutu henüz bilinmiyor. Analistler, oluşan hasarın 2024 yılında gerçekleştirilecek Artemis II görevini etkileyeceğini tahmin ediyor.

Artemis II görevi, ilk görevde de kullanılan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA'nın birlikte geliştirdiği Orion uzay aracıyla gerçekleştirilecek. NASA, Artemis II ile birlikte Ay'a insanlık için kalıcı bir yerleşke inşa edileceğini açıkladı.

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