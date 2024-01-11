Aralık Ayının En Hızlı Orta Segment Android Telefonları

Akıllı telefon satın almadan önce ciddi araştırma süreçlerine giriyoruz. Zira son dönemde fiyatların ciddi oranda artması bu gibi cihazları yenileme sıklığımızı bir hayli uzatırken, AnTuTu gibi platformlar sayesinde karar verme aşamasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Peki aralık ayının en hızlı orta segment telefonları hangileri? İşte AnTuTu verilerine göre aralık ayının en hızlı Android orta segment telefonları!

Aralık ayının en hızlı orta segment Android telefonlar listesi

AnTuTu'nun aralık listesine bakarsak, MediaTek'in önde olduğunu söyleyebiliriz. Zira şirketin yonga setleri listedeki 10 modelin 7'sine güç veriyor. Bu noktada geçen ayın şampiyonu Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 işlemcisiyle gelen realme GT Neo5 SE oldu. Toplamda 1 milyon 184 bin 497 puan alan cihazı, 1 milyon 131 bin 237 puanlı POCO F5 Pro takip etti.

Listenin üçüncü sırasında 1 milyon 128 bin 470 puanlı Redmi Note 12 Turbo karşımıza çıkarken, dördüncü sırasındaysa 928 bin 27 puanlı iQOO Neo7 bulunuyor. Beşinci sırada ise 903 bin 919 puanlı Xiaomi 13T karşımıza çıkıyor.

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İşte listenin tamamı:

realme GT Neo5 SE – 1,184,497 puan

POCO F5 Pro – 1,131,237 puan

Redmi Note 12 Turbo – 1,128,470 puan

iQOO Neo7 – 928,027 puan

Xiaomi 13T – 903,919 puan

realme GT Neo 3 – 876,560 puan

Redmi K50i – 866,514 puan

Xiaomi 12T – 844,44 puan

POCO X4 GT – 826, 292 puan

Motorola Edge 40 – 744, 841 puan