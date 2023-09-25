Apple, iPhone 16 serisi için planlarını oluşturuyor

Apple, 12 Eylül'de tanıttığı iPhone 15 serisiyle yine sektörün gündemine oturmayı başardı. Akıllı telefon dünyasının en güçlü cihazlarını ortaya çıkaran teknoloji devi, bir yandan yeni serisinin satışına yoğun mesai harcarken bir yandan da önümüzdeki yılın planlarını oluşturuyor.

iPhone 16 Pro modelleri, tetraprizma lense sahip olacak

iPhone 15 serisi, kamera yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekti. Öyle ki Apple, cihazlarının kamera yeteneklerini üst düzey tutmaya özen gösteriyor. iPhone 15, selefine göre daha iyi kamera yeteneklerine ve daha iyi performansa sahip. Görünüşe göre bu gelişim 2024 yılında tanıtılacak seride de yaşanacak.

Serinin en güçlü oyuncusu iPhone 15 Pro Max, telefoto optik yakınlaştırmanın 3x'ten 5x'e çıkmasını sağlayan tetraprizma lens ile sahne aldı. Gelen bilgilere bakılırsa teknoloji devi, bir dahaki seride bu lensleri kullanan iki model sunacak. bu sefer iPhone 16 Pro modellerinde tetraprizma lensler kullanacak.

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Daha önceki sızıntılar, beklenen seride daha iyi sensörlerin kullanacağını söylemişti. Apple ürünleri hakkında haberler yapan Ming-Chi Kuo'ya göre, iPhone 16 kamerası, yığılmış arka kamera sensörü tasarımı yer alacak. Söylentilere göre iPhone 16 serisi, 48 megapiksel geniş açılı kamera, telefoto ve ultra geniş kamera lenslerinde iyileştirmeler alacak. Ayrıca iki cam ve altı plastikten oluşan sekiz parçalı bir hibrit merceğe sahip olacağı gelen bilgiler arasında.

Öte yandan iPhone 16 serisinde ekranlar büyüyecek. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 16 Ultra, 6.9 inçlik bir ekranla gelecek. Ayrıca Apple analisti Mark Gurman, iPhone 16 standart modellerinin 6.3 inç olacağını belirtti. Bazı iddialara göre Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max modellerinin Face ID sensörünü ekran altına gizleyecek.

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