Apple, iPhone 15 Lansmanında USB-C'li EarPod'ları Tanıttı

Apple 12 Eylül 2023 tarihindeki iPhone 15 lansmanı birlikte teknoloji dünyası da yeni bir ürün tanımına kavuştu. USB-C'li iPhone! Belki şu an değil fakat ilerleyen süreçlerde muhtemelen "USB-C'li iPhone şarj aleti olan var mı?" gibi soruları duymaya başlayacağız. Fakat bir farklı nokta daha var. iPhone'lar ile birlikte EarPod'ların da çıkışları USB-C oldu. Üstelik bu ürünler satın alacağınız bir AirPods'a göre daha yetenekli. İşte detaylar…

19 dolarlık EarPod'lar "Kayıpsız Ses" özelliğini destekliyor!

Kablosuz kulaklıkların hayatımıza girişiyle birlikte EarPod'ları unuttuk. Hatta size bu durumu şöyle tarif edelim: Bir dönem her iPhone kutusundan çıkan ve bazı YouTuber'ların "Şirinlerin fön makinesi" gibi komik lakaplar taktığı kulaklıklar vardı. Evet o kulaklıkların aslında ismi EarPod.

Konu Apple olunca bu tarz detaylara çok şaşırmamak gerekiyor. Fakat o kutulardan asla çıkartmamaları veya sayısını azaltmamaları gereken ürünün Apple logosunun çıkartmaları olduğundan hepimiz hemfikirizdir diye düşünüyoruz. Asıl konumuza geri dönersek EarPod modelleri ilk başta 3.5 mm jak çıkışına sahipti. Daha sonra iPhone modellerinden jak girişlerinin kaldırılmasıyla birlikte EarPod'lar Lightning çıkışa sahip oldu. ve tabi tahmin ettiğiniz üzere şu anda USB-C çıkışa sahipler.

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Her ne kadar iPhone 15 Serisi kutularından EarPod çıkmıyor olsa da "kim alır ki?" gibi bir önyargı ile yaklaşmayın. Çünkü bu EarPod modelleri AirPods'lardan bile yetenekli hale geldiler. Apple'ın özellikle Vision Pro ile hayatımıza tam olarak adapte edeceği "Kayıpsız Ses" özelliğini bu kulaklıklar destekliyor.

19 dolarlık ve AirPods modellerinin yanında oldukça ucuz bir fiyat etiketine sahip olan model; Apple Music uygulaması ile birlikte çalışan ve müzik dosyalarını sıkıştırarak kaydetmenize rağmen müzik dosyalarının kalitesini bozmadan dinlemenizi sağlayan "Kayıpsız Ses" özelliğini destekliyor. Bu özellik sayesinde birçok şarkıyı aynı anda kaydedebiliyorsunuz ve sıkıştırılmış dosya olmalarına rağmen müzik kalitesinden ödün vermiyorsunuz.

Peki siz EarPod modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın!