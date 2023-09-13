Apple, iOS 17 Güncellemesi ve iPhone 15 Serisini Tanıttı

Apple, yılın en büyük etkinliği Wonderlust ile iPhone 15 serisini ve iOS 17 güncellemesini resmi olarak tanıttı. iOS 17 ile gelen yeni özellikler, çıkış tarihi ve alacak modeller hakkında bilgi verildi.

Apple, yılın en büyük etkinliği Wonderlust ile iPhone 15 serisini ve iOS 17 güncellemesini resmi olarak tanıttı. WWDC 2023'ten bu yana yürütülen geliştirici betasından sonra, nihayet kararlı sürüm de çıkış yapmaya hazırlanıyor. İşte iOS 17 ile gelen yeni özellikler, çıkış tarihi ve alacak modeller.

iOS 17 ile gelen yenilikler

iOS 17 güncellemesi 18 Eylül Pazartesi günü itibarıyla dağıtıma çıkacak. Bu tarihten itibaren desteklenen iPhone modellerine otomatik olarak güncelleme dağıtılacağını belirtmek gerekiyor.

Apple, yeni sürümle birlikte iletişim yeteneklerine odaklanmış durumda. iOS 17'nin en büyük yeniliklerinden birisi arama ekranında görünecek "Çağrılarınızı kişiselleştirin" oldu. Bu ekrana bir kişinin fotoğrafını veya Memoji'sini koyabilir, ayrıca yazı stilinden rengine kadar tüm arama ekranını özelleştirebilirsiniz.

23432324

Canlı Çıkartmalar desteği sayesinde fotoğraflardan belirli objeleri seçebilecek ve daha sonra çıkartma olarak kullanabileceksiniz. Bu çıkartmalar, iMessage gibi platformlardan diğer kullanıcılara gönderilebilecek.

Diğer özellikler arasında aradığınız kişi FaceTime çağrınızı cevaplayamadığında video veya ses kaydı yollayabilme ve görüşme sırasında artırılmış gerçeklik efektleri kullanma bulunuyor.

AirDrop benzeri bir özellik olan NameDrop ise bir diğer önemli yenilik. AirDrop'a benzer şekilde çalışacak bu özellik sayesinde rehberinizde kayıtlı bir numarayı ve bilgilerini farklı bir iPhone veya Apple Watch'a gönderebileceksiniz.

Ayrıca bu özellikle birlikte iki iPhone'u bir araya getirmek mümkün olacak. SharePlay sayesinde bir başka iPhone sahibiyle müzik dinleyebilir, film izleyebilir veya oyun oynayabilirsiniz.

132132132

Apple yeni sürümle ilgili açıklamasında, "iOS 17 her gün yaptığınız işleri iyileştirecek yepyeni özellikler sunuyor. Arama yaparken veya mesaj gönderirken kendinizi benzersiz bir şekilde ifade edin. Pratik yeni yollarla içerik paylaşın. Üstelik iPhone'unuza özel yeni deneyimlerle çok daha fazlasını yapın" ifadelerini kullandı.

iOS 17 alacak modeller şu şekilde:

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE 3

iPhone SE 2

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR

132132213

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.