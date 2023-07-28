Apple'ın 2025'te tanıtacağı katlanabilir iPhone, 100 milyar dolarlık hacim yaratabilir

Apple'ın henüz katlanabilir pazarına giriş yapmadığı ancak 2025'te tanıtacağı katlanabilir iPhone'un 100 milyar dolarlık bir hacim yaratabileceği belirtiliyor. Katlanabilir telefon pazarında liderliği ise Samsung'un koruyacağı tahmin ediliyor.

Apple, henüz Android rakiplerine kıyasla katlanabilir pazarına giriş yapmadı. Daha önce bazı analistler ilk katlanabilir modelin 2024'te geleceğini tahmin etse de bu olası görünmüyor. 2025'te sunulacak bir katlanabilir iPhone ise 100 milyar dolarlık bir hacim yaratabilir.

Katlanabilir iPhone'un gelirleri 100 milyar doları bulabilir

Katlanır akıllı telefon pazarı, Samsung'un Galaxy Fold modellerindeki menteşe ve ekran sorunları nedeniyle büyük engellerle karşılaştı. Bu durum ise Apple'ın bazı sorunları çözmeden önce katlanabilir iPhone'u pazara sunmayacağına işaret ediyor.

Bu yıl Eylül ayında düzenlenecek lansmanda iPhone 15 ailesinin tanıtılması bekleniyor. Katlanabilir şekilde sunulacak ilk iPhone için beklentiler ise 2025'e işaret ediyor.

313123

Bir pazar araştırma şirketinin raporu, Apple'ın 2025'te tanıtacağı olası katlanabilir modelin, akıllı telefon pazarında büyük yankı uyandıracağını gösterdi. Buna göre, tanıtıldığı ilk yıl katlanır telefon dünyasının yüzde 21'inden fazlasına hakim olacak. 2027 yılına kadar bu hakimiyet yüzde 39'a ulaşacak.

Apple'ın katlanabilir iPhone hacmi, tanıtımdan sonraki iki yıl içinde 100 milyar dolar değerine ulaşabilir. Buna rağmen Samsung'un Z Flip ve Z Fold modelleriyle katlanabilir pazardaki liderliğini koruyacağı tahmin ediliyor.

Katlanır iPhone muhtemelen 2025 yılına kadar görücüye çıkmayacak. Ancak Apple'ın ilk olarak 2024 yılında katlanabilir bir iPad tanıtabileceği söyleniyor. Bu, Apple'ın katlama ekranları daha küçük ölçekte test etmesine olanak tanıyacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!