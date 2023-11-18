Apple'ın 2024 yılında iPad serisinde OLED ekran devrimi

Apple'ın 2024 yılında iPad serisinde OLED ekranlarla önemli bir yenilemeye hazırlandığı söyleniyor. iPad Pro modellerine çığır açan bu değişikliklerin yanı sıra iPad mini ve iPad Air'in de genişletileceği belirtiliyor. Ayrıca, Apple'ın MacBook serisinde de OLED panelli bir güncelleme yapması bekleniyor.

Son haberlere göre, Apple'ın iPad serisinde 2024 yılında heyecan verici değişiklikler ufukta görünüyor. İçinde bulunduğumuz yılda yeni bir tablet piyasaya sürülmemiş olmasına rağmen, söylentiler Apple'ın 2024 yılında iPad Pro modellerine çığır açan bir ekleme olan OLED ekranlarla önemli bir yenilemeye hazırlandığını gösteriyor.

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Göze çarpan gelişmelerden biri de Apple'ın boyutunu 8.3 inçten 8.7 inçe çıkarmayı planladığı iPad mini'nin genişletilmesi. Bu değişimin 2026 yılında yeni bir 10.9 inç iPad Air ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Özellikle, iPad Air serisinde bir sonraki yıl ilk kez 12.9 inçlik bir varyantın tanıtılması ve canlı OLED teknolojisine sahip tablet üçlüsünün tamamlanması bekleniyor. OLED, LCD'ye kıyasla daha ince ve daha hafif olması açısından avantajlar sunarak bu cihazların genel tasarımını ve taşınabilirliğini geliştiriyor.

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Söz konusu tüm iPad modellerinde OLED ekranlar yer alacak olsa da, önemli bir fark ekran teknolojisinde yatıyor. 2024 iPad Pro serisinin, maksimum 120Hz yenileme hızına sahip ProMotion özelliğini mümkün kılan bir LTPO (düşük sıcaklıklı polikristalin oksit) panele sahip olması bekleniyor. Diğer modellerde ise LTPS (düşük sıcaklıkta polikristalin silikon) paneller kullanılacak ve yenileme hızları 60Hz ile sınırlandırılacak.

Ancak bu umut verici gelişme, yükseltme yapmak isteyen mevcut iPad mini ve Air sahiplerini biraz zor durumda bırakabilir. 2024 yılında piyasaya sürülecek olan Pro serisi OLED devriminin başlangıcı olacak gibi görünüyor.

Tabletlerin ötesine bakıldığında, Apple OLED devrimini MacBook serisine de yaymaya hazır görünüyor. Haberlere göre OLED panelli ilk MacBook'un 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. 14 inç MacBook Pro, 13 inç MacBook Air ve 15 inç MacBook Air'in 2026 yılında OLED güncellemelerine kavuşması ve Apple'ın dizüstü bilgisayar serisinde yeni bir ekran teknolojisi çağının başlaması bekleniyor.

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