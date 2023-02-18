Apple, Google'ın her aramasından para kazanıyor!

Google ve Apple arasındaki gizli anlaşma ortaya çıktı. İngiltere'nin rekabet kurumu, Chrome arama ödemelerinin Apple'a gittiğini iddia etti.

Google ve Apple arasındaki gizli anlaşma ortaya çıktı. Google'ın, kendi arama motorunu geliştirmemesi için Apple'a ödeme yaptığı iddia edildi. İngiltere'nin rekabet kurumu, Chrome arama gelirlerinin bir kısmının Apple'a gittiğini söyledi.

Google, Chrome aramalarından Apple'a para ödüyor

2021'de yayınlanan Birleşik Krallık düzenleyici belgelerine göre Google'ın, rakip bir sistem başlatmaktan caydırmak için Chrome aracılığıyla Apple'a arama gelirlerini ödediği bildirildi. Belgelerde, iOS Chrome uygulamasında kaldırılan referanslar olduğu dile getirildi??.

Google'ın Apple'a arama gelirleri üzerinden ödeme yaptığının açığa çıkması, İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nu (CMA) endişelendirdi. CMA raporunda, "Apple, iOS cihazlarda Google Arama gelirlerinin önemli bir payını alıyor" dedi.

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CMA, Google ile Apple arasındaki gelir paylaşımının, Apple'ın rakip bir arama motoru oluşturmak yerine mevcut durumu sürdürmek anlamına geldiğini savunuyor. CMA, bu gelir dağılımının ise "iOS'ta tarayıcılar arasındaki rekabeti azalttığını" söylüyor.

Rekabet kurumu, Google'ın Chrome üzerinden Apple'a ne kadar ödeme yaptığını açıklamadı. Bununla birlikte, daha önceki iddialar, Google'ın Apple'a yılda 15 milyar dolar ödediğini ortaya çıkarmıştı.

Apple'ın Google'a rakip olmak için kendi arama motoru üzerinde çalıştığı uzun süredir söyleniyor. Şirket, son yıllarda kendi arama motorunu başlatmaya hazırlandığını gösteren hamleler de yaptı. Apple, dünya çapında yaklaşık 1,5 milyar aktif cihazla devasa bir kullanıcı tabanına sahip. Yani kendi arama motorunu geliştirirse Google'ın hakimiyetine meydan okuyabilir.

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