APEC Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Teknoloji Konferansı ve Fuarı başladı

JİNAN, 11 Kasım (Xinhua) -- 12. APEC Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Teknoloji Konferansı ve Fuarı (APEC SMETC), Perşembe günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin kıyı kenti Qingdao'da başladı.

"Dijital İnovasyon Sürdürülebilir Kalkınmayı, Kazan-Kazan İşbirliği Daha Fazla Zenginliği Getirir" temasıyla Perşembe günü başlayan ve Cumartesi gününe kadar sürecek olan etkinlik, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dijital dönüşümü, teknolojik inovasyon ve kalkınma, yeşil düşük karbonlu kalkınma, yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi birçok konuya odaklanıyor.

Etkinliğe Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) üye ülkeleri ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortak ülkelerinden 1.600'ü aşkın işletmenin temsilcisi katılıyor.

Bu yılki etkinliğin, APEC üye ekonomileri arasındaki teknik alışverişleri, ekonomik ve ticari işbirliğini daha da artırması bekleniyor.

1996 yılından beri 11 kez düzenlenen APEC SMETC, APEC çerçevesindeki bir işbirliği projesi. Etkinlik bu yıl Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve Shandong eyaleti yönetimi tarafından ortaklaşa gerçekleştiriliyor.