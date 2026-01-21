Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesine ilişkin bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız. Kırıkkale-Çorum etabıyla yapım çalışmalarını başlattığımız Ankara-Kırıkkale Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesiyle de birbirine entegre olacak. Böylece hızlı tren Ankara'dan yola çıktığında Trabzon'a 4,5 saatte gelmiş olacak" dedi.
- Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile seyahat süresi 4,5 saate düşecek.
- Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesi Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'i birbirine bağlayacak.
- Trabzon'a Akçaabat'tan Yomra Merkeze uzanan 32 kilometrelik ve 31 istasyonlu kent içi raylı sistem kazandırılacak.
Trabzon'da "Yüzyılın Konut Projesi" 500 Bin Sosyal Konut kampanyası kapsamında düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" Kura Çekiliş Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önemli açıklamalarda bulundu.
"SAMSUN'DAN İTİBAREN TÜM KENTLERİMİZİ BİRBİRİNE BAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"
Bakanlık olarak Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına 260 milyar liralık bir yatırım yaptıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesi hakkında da bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, "Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demir yolu projesi ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine bağlamış olacağız." dedi. Bakan Uraloğlu, bu hattın geçtiğimiz aylarda Kırıkkale- Çorum etabıyla yapım çalışmaları başlatılan Ankara- Kırıkkale Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesiyle birbirine entegre olacağını belirtti.
"ANKARA'DAN TRABZON'A 4,5 SAATTE GELMİŞ OLACAK"
Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: "Böylece hızlı tren Ankara'dan yola çıktığında Trabzon'a 4,5 saatte gelmiş olacak. Akçaabat'tan Yomra merkeze uzanan, Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Otogar, Üniversite ve Havalimanı gibi 31 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi de şehrimize kazandıracağız."
TRABZON'A 32 KİLOMETRE VE 31 İSTASYONLUK SİSTEM
Bakan Uraloğlu, Akçaabat'tan Yomra Merkeze uzanan, Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Otogar, Üniversite ve Havalimanı gibi 31 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi de Trabzon'a kazandıracaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı'nın onayı ile Akyazı- Trabzon Havalimanı arasındaki güzergahın da yatırım programına alındığını belirtti. Uraloğlu "İnşallah bu yılın ilk çeyreği içerisinde yapım ihalesini yaparak, çalışmalarına başlamayı düşünüyoruz." dedi.
"YENİ HAVALİMANIMIZI İNŞA EDECEĞİZ"
Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nı hakkında ise şunları söyledi: "10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ve 3 bin metrelik pistiyle büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde tasarladık. Yine yeni projemiz kapsamında mevcut pistten biraz daha kuzeye, 3 milyon metrekarelik dolgu alanı üzerine yeni havalimanımızı inşa edeceğiz. Bunu yatırım programına aldık, ihalesini yaptık, yer teslimi de gerçekleştirdik. Yakın zamanda temel atıp, yapım çalışmalarına başlamış olacağız."