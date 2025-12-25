Ahlatcı Holding'den Gelecek Odaklı Yapay Zekâ Yatırımı: BixCod

Ahlatcı Holding son yıllarda nano teknoliji, ileri malzeme mühendisliği alanında yaptığı teknoloji yatırımlarına yapay zekâ ve ileri yazılım alanında stratejik bir adım atarak telekom, kıymetli madenler, bankacılık ve finans gibi dijital dünyanın ihtiyaç duyduğu sektörlere odaklanarak tüm dijital taleplere yönelik çözümler geliştiren Bixcod Teknoloji'yi bünyesine kattı. Bu satın alma ile Holding, yalnızca grup şirketlerinin dijital dönüşüm sürecinin hızlandırmaya paralel olarak küresel ölçekte şekillenen ve mevcut ekonomik modelleri kökten dönüştüren "yapay zekâ ekonomisinin" aktif bir oyuncusu olmayı hedefliyor.

Ahlatcı Holding'in bu yatırımı, yapay zekâyı bir verimlilik aracı olmanın ötesinde, geleceğin iş modellerini belirleyen stratejik bir altyapı olarak konumladığının güçlü bir göstergesi niteliğinde. Holding, Bixcod'un geliştirdiği yerli ve güvenli yapay zekâ ve yazılım çözümleriyle; operasyonel verimlilik, veri güvenliği ve ölçeklenebilir dijital mimariler alanında grup şirketlerini Geleceğe Hazır (future-ready) bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.

Yapay Zekâ Ekonomisine Stratejik Hazırlık

Gelişen yapay zekâ teknolojileri, yalnızca şirketlerin saha operasyonlarını değil; üretimden finansa, ticaretten karar alma mekanizmalarına kadar tüm ekosistemini yeniden şekillendiriyor. Ahlatcı Holding, Bixcod Teknoloji'yi bünyesine katarak yeni nesil ekonomik düzende rekabet gücünü sürdürülebilir biçimde artırmayı hedefliyor.

Bu stratejik hamle ile Holding; grup şirketlerinde yapay zekâ destekli süreç otomasyonu, ileri veri analitiği, kurumsal yazılım çözümleri ve yüksek güvenlikli dijital altyapıları yaygınlaştıracak. Aynı zamanda, Türkiye'nin dijital ekosistemine yerli ve güvenli çözümlerle katkı sunmayı sürdürecek.

"Bu Yatırım, Türkiye'nin Dijital Geleceği İçin Atılmış Güçlü Bir Adımdır"

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, yatırımı şu sözlerle değerlendirdi:

"Yapay zekâ ve dijital dönüşüm, artık şirketler için bir tercih değil; sürdürülebilir büyümenin ve küresel rekabetin ön koşulu. Geleceğin ekonomisi, teknolojiyi üreten ve yönetenler tarafından şekillenecek. Bixcod Teknoloji'nin Ahlatcı Holding bünyesine katılması; yalnızca grup şirketlerimizin dijital dönüşümünü hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin yapay zekâ ve yazılım ekosisteminde güçlü, yerli ve güvenilir çözümler üretme kapasitesini artıracaktır. Bu yatırım, bugünü değil; ülkemizin dijital geleceğini hedefleyen uzun vadeli vizyonumuzun bir parçasıdır."

İhracat Odaklı ve Küresel Ölçekli Büyüme

Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösterecek olan Bixcod Teknoloji, Türkiye'deki operasyon merkezini koruyarak ihracat odaklı bir büyüme stratejisi izleyecek. Yerli ve milli mühendislik gücüyle geliştirilen yazılım ve yapay zekâ çözümleri; başta Avrupa, Amerika olmak üzere dünya pazarlarına sunulacak. Bu model; nitelikli istihdamın artmasına, Türk mühendisliğinin küresel ölçekte görünürlük kazanmasına ve yazılım ihracatı yoluyla ülke ekonomisine döviz girdisi sağlanmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Yerli, Güvenli ve Ölçeklenebilir Dijital Altyapılar

Bixcod Teknoloji'nin sunduğu kurum içi yazılım çözümleri, süreç otomasyonu ve veri güvenliği odaklı mimariler sayesinde; Ahlatcı Holding grup şirketleri kritik verilerini kendi sistemlerinde güvenle yönetebilecek, mevzuata uyumlu yapay zekâ çözümleriyle dijital dönüşümlerini sürdürülebilir biçimde gerçekleştirebilecek. Bu yaklaşım, ulusal veri güvenliği ve kurumsal dayanıklılık açısından da stratejik önem taşıyor.

"Bu Ortaklık, Yapay Zekâ Ekosistemini Büyütecek"

Bixcod Teknoloji Kurucu Ortakları Altay Şükrü Yılmaz ve Ömer Kaya, iş birliğini şöyle değerlendirdi: "Ahlatcı Holding ile kurduğumuz bu stratejik ortaklık, geliştirdiğimiz yerli yapay zekâ ve yazılım çözümlerini çok daha geniş bir ölçekte hayata geçirme imkânı sunuyor. Güvenli, veri odaklı ve ölçeklenebilir altyapılarla şirketlerin dijital dönüşümüne katkı sağlarken; Türkiye'nin yapay zekâ ekosistemini güçlendiren uzun vadeli bir yapı kurmayı hedefliyoruz."

Ahlatcı Holding Hakkında

Yarım asıra yakın deneyimi, milli sermayesi, nitelikli iş gücüyle kıymetli madenler başta olmak üzere finans, enerji, teknoloji, makina kimya ve imalata sanayi alanlarında stratejik yatırımları bulunan Ahlatcı Holding, yurt içinde ve yurt dışında 80'e yakın şirketi ve 6 binden fazla çalışanı ile 10 farklı sektörde faaliyet göstermektedir. Holding, dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarıyla uzun vadeli değer yaratmayı hedeflemektedir.

Bixcod Teknoloji Hakkında

2020 yılında Altay Şükrü Yılmaz ve Ömer Kaya tarafından kurulan Bixcod Teknoloji; finans, telekomünikasyon, uydu haberleşme ve ileri yazılım alanlarında Türkiye'de ve yurt dışında projeler geliştirmektedir. İstanbul merkezli şirket, 60 kişilik uzman kadrosu ile fintech, ödeme sistemleri, ERP, özel yazılım ve otomasyon çözümlerinde uçtan uca yerli teknolojiler sunmaktadır. Avrupa, Amerika ve dokuz farklı ülkede yürüttüğü projelerle küresel ölçekte büyümektedir.