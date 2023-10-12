Ağrı'da düzenlenecek olan Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması'na Ardahan, Iğdır ve Kars'tan da katılım olacak. Yarışmanın protokolü imzalandı ve ön elemeler 20 Aralık 2023'te başlayacak.

Ağrı, 'Teknoloji Yarışması'na ev sahipliği yapacak

AĞRI - Ağrı'da ikincisi düzenlenecek olan Ağrı'nın Zirvesin'de Teknoloji yarışmasına, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta katılım gösterecek.

Ağrı Valiliği öncülüğünde, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayrettin Atmaca Sağlık Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı arasında Geçen yıl sadece Ağrı'nın katılımıyla yapılan Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması'nın 2024 protokolü imzalandı. İkincisi düzenlenecek olan yarışmaya bu defa Ağrı'nın yanı sıra Iğdır, Kars ve Ardahan illeri de dahil edilecek. Ön elemesi 20 Aralık 2023 ve finali ise 15 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan yarışmaya 4 ilden büyük katılım bekleniyor.

Ağrı Valiliği Toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Kars İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya Sunny Elektronik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "Biz Milli Eğitim Bakanlığımızın da uygun görmesiyle geçtiğimiz yıl yapılan teknoloji yarışmasını bu yıl yine ilimizde gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili işbirliği protokolünü imzaladık. Böyle bir etkinliğin ilimizde ve bölgemizde düzenlenmesinden son derece mutluyuz. Bu yarışmaları hem çocuklarımızın eğitim hayatlarında unutamayacakları anı olması hem de çocuklarımızın teknoloji çağında böyle yarışmalara katılması noktasında önemsiyoruz. " ifadelerine yer verdi.