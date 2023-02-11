Adalet Bakanlığı harekete geçti: Depremde yıkılan binaların sorumlularına soruşturma!

Adalet Bakanlığı, yaptığı duyuruda yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Bürosu kurulacağını açıkladı.

6 Şubat'ta Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana geldi. Bu deprem, merkez üssü Kahramanmaraş bir yana Hatay, Şanlıurfa, Adana, Adıyaman gibi çevre illerde de büyük yıkımlara neden oldu. Bugün ise Adalet Bakanlığı, yıkılan binalar göz önünde bulundurularak Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacağını açıkladı.

Deprem Suçları Soruşturma Büroları açılacak!

Ülkemizi derinden etkileyen bu deprem, 10 ilde ağır yıkımlara neden oldu. Zira 6 binden fazla bina yıkıldı ve bunun sonucunda 20 binden fazla can kaybı yaşandı. Bununla beraber gözler yıkılan binaların müteahhitlerine ve sorumlularına çevrildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, deprem etkilenen bölgelerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir duyuru yayınladı. Burada, yıkılan binalar sebebiyle yaşanan can kaybı ve yaralılar göz önünde bulundurularak Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması istendi.

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Deprem ile işlenen suçlara yönelik kurulan Deprem Suçları Soruşturma Büroları için Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile gerektiği kadar Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmesi istendi. Aynı zamanda bu savcılara, farklı bir iş verilmemesi arzu edildi.

Yıkılan binaların müteahhitlerinin ve diğer sorumluların tespit edilerek, gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması istendi. Öte yandan kaçma ve delil karartma ihtimallerine karşı, gereken koruma tedbirlerine tereddüt etmeden başvurulması gerektiği ifade edildi.

Delil toplama işlemlerinin koordine edilmesi, delillerin doğru ve eksizsiz şekilde toplanması ve rapor hazırlanması için uzman kişilerin yer alacağı bir bilirkişi heyetinin oluşturulması da istendi. Bu heyette mimar, jeoloji ve inşaat mühendisleri ile diğer ilgili alanlarda uzman olan kişilerin olması gerektiği vurgulandı.

Yapılan duyuruda şu maddelere yer verildi;

Yıkılan binalarda hayatını kaybeden ve yaralanan kişi sayısı gözetilerek Cumhuriyet başsavcılıklarında deprem nedeniyle işlenen suçlara yönelik Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması, münhasıran bu büroya bakmakla görevli bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile yeteri kadar Cumhuriyet savcısı görevlendirilmesi, görevlendirilen Cumhuriyet savcılarına başkaca iş verilmeyecek.

Deprem Suçları Soruşturma Bürolarında görev yapacak Cumhuriyet savcılarının kendi iç nöbet listeleri oluşturularak sadece bu büroya mahsus olmak üzere nöbet tutmaları sağlanacak.

Yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesul ile sürveyanlarının(fenni mesul vekilleri) ve diğer sorumluların tespitine çalışılacak, sorumlu olduğu tespit edilenler yönünden derhal gerekli soruşturma işlemler yapılacak, kaçma ve delil karatma ihtimaline binaen gerekli koruma tedbirlerine tereddütsüz alınacak.

Kurtarma faaliyetleri gözetilerek delil toplama işlemlerinin koordineli bir şekilde yürütülecek.

Delillerin doğru ve eksiksiz toplanacak, konuya dair rapor hazırlanması için uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyeti oluşturulacak.

Bilirkişi heyeti, mimar, jeoloji ve inşaat mühendisleri ile ilgisine göre diğer uzmanlardan oluşturulacak.

Cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişiler eşliğinde olay yeri tespit işlemlerinin yapılacak ve tutanağa bağlanacak.

Yapı ruhsatı, yapı kullanım belgesi, mimari ve statik projelerin gecikmeksizin ilgili belediyelerden, yapı sahiplerinden ve yapı denetim firmasından temin edilerek bilirkişi heyetine tevdi edilecek.

Bilirkişi heyetleri tarafından binalarda delil tespiti işlemleri yapılırken numune alma ve analiz işlemleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı lisanslı laboratuvarlara yaptırılacak.

Delil tespit işlemlerinde; binaya dair adres, tapu kaydı, yıkıldığı deprem, yapı türü, taşıyıcı sistem, yapı ruhsatı veya yapı kullanım belgesi, varsa mimar ve betonarme statik proje bilgi ve belgelerin temin edilmesi, genel enkaz görüntüsü, kolon, kiriş, döşeme ve temel yapının video ve fotoğraflarının çekilmesi, yapılardan numune alınması sağlanacak.

Aynı müteahhit tarafından yapılan sitede birden fazla yapı yıkılmış olması durumunda işlemlerin tek bir soruşturma dosyası üzerinden yürütülecek.

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