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ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm

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Elon Musk, sahibi olduğu X Platformundan yaptığı paylaşımda çarpıcı ifadeler kullandı. Musk, "Derin devlet hainleri, geleneksel medyadaki ücretli yandaşlarını kullanarak bana saldırıyor. Kavgayı başlatan ben olmak istemem ama onlar başlatırsa derin devleti bitiririm" ifadelerini kullandı.

ABD'li milyarder Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ABD derin devletine adeta meydan okudu.

Sahibi olduğu sosyal medya platformu X'den yaptığı paylaşımla gündem olan Musk şu açıklamayı yaptı:

"Derin devlet hainleri, geleneksel medyadaki ücretli yandaşlarını kullanarak bana saldırıyor. Kavgayı başlatan ben olmak istemem ama onlar başlatırsa derin devleti bitiririm."

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI

Musk'ın servetinde yaşanan yükseliş, SpaceX'in değerindeki artış ile Tesla hisselerinin rekor seviyeye çıkmasının ardından geldi. Forbes dergisinin Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre, Musk'ın net serveti 430,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylece, dünyanın en zengin insanı olan Musk, toplam serveti 400 milyar dolara ulaşan ilk isim oldu.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, dün tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Şirketin hisse fiyatı, yüzde 5,9 değer kazanarak 424,77 dolara yükselmişti. Bu yılın başından bu yana yüzde 70'in üzerinde değer kazanan Tesla hisseleri, Musk'ın desteklediği Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından yükselişe geçmişti.

Tesla hisseleri, Trump'ın seçim zaferinden bu yana yüzde 67'den fazla yükselmişti. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın, Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yöneteceğini açıklaması da Tesla hisselerinin yönü üzerinde etkili olmuştu. Ayrıca SpaceX'in değeri, 1,25 milyar dolarlık yeni bir hisse alım anlaşmasıyla 350 milyar dolara çıkmış ve şirket dünyanın en değerli özel girişimi olmuştu.

ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Teknoloji
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Ne güzel bir haber. Yeyin birbirinizi karşı çıkan namerttir :))

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Haber YorumlarıAli Tezel:

Ainlerle Şeytana,tapan bir kişi. Derin devlet dediği kim acaba!

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Haber YorumlarıHuseyın Sezgi:

Ulan derin devlet dediğin israil işte,gidip onların eteklerini öpen sen değilmiydin boş yapma.

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