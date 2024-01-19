8K TV Teknolojisi: Gerekli mi, Engeller ve İmkanlar

Günümüzde yüksek çözünürlüklü TV teknolojisi 8K düzeyine kadar çıktı. Ancak HD TV'lerin hayatımızda olduğu günlerden beri sorular bir soru yeniden gündemde. Yüksek çözünürlük sunan 8K TV ne kadar gerekli? Aslında bu sorunun yanıtı içeriklerin bu formata ne kadar uyumlu olduğu gerçeğine göre değişebiliyor.

8K TV teknolojisi ne kadar gerekli? Engeller ve imkanlar

Son üç yıl içinde 8K TV modelleri piyasaya egemen olmaya başladı. Aslında ilk modeller 2018 yılında karşımıza çıkmaya başladı. Bu anlamda firmalar 8K TV modellerini OLED, QLED, NEO OLED gibi yüksek kontrast sunan ekran teknolojileri ile birlikte sunuyor.

8K ekranlar ise standartlara göre 7680?×?4320 çözünürlüğe sahip. Ayrıca yüksek çözünürlüklere sahip olan bu modeller 4K'ya göre üç kata yakın daha fazla piksel sayısına sahip. Ancak daha kontrastlı, daha yüksek çözünürlüklü bu modeller için henüz erken olabilir.

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Bunun temel nedenlerinden birisi, şu an için 8K formatına uyumlu görüntü bulmanın çok zor olması. YouTube bu formatı destekliyor olsa da henüz çok az içerik 8K çözünürlüğe sahip. Aslında sinema ve dizi dünyası yavaş yavaş 8K görüntü destekli yapımları duyurmaya başladı.

8K için önemli bir engel: Düşük çözünürlüklü TV yayınları

Buna karşın normal TV yayınları da bu konuda çok geride. Özellikle Türkiye'de HD yayın formatı bile daha yeni yeni standart haline geldi. Tabii ki burada 8K TV modellerinin TV yayınları olmak üzere düşük çözünürlüklü içerikleri düzeltme imkanı da var. Ancak bu düzeltme iyi sonuç verse de aynı özellik 4K TV akıllı TV modellerinde de yer alıyor. Hatta HD ready modellerde bile görüntü çözünürlüğü yükseltme özelliği yer alıyordu. Tabii ki 8K modellerde bu özellik daha da kullanışlı hale geldi.

8K TV modelleri ile akıllı TV'de artık standart haline geldi. Markalar özellikle düşük çözünürlüklü içerikleri bu ekranlarda görmeniz için düzeltmek zorunda kalıyor. Bu da TV'lerin en azından bir görüntü işleme özelliğine sahip olması anlamına geliyor.

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Bildiğiniz gibi özellikle HD, Ultra HD modellerde en büyük sıkıntı TV yayınlarının oldukça kötü görünmesiydi. TV yayının düşük çözünürlüklü olması, 4K, 2K hatta HD içeriklerin bile yeterince olmaması bu modelleri kullanmayı anlamsız hale getiriyordu. Bugün tüm bu sorunlar aşılmış olsa da aynı sorunlar şimdi de 8K'nın önüne geliyor.

Sinema ve dizi sektörünün 8K görüntü teknolojisine yavaş geçmesi

Peki, sinema, TV, dizi platformları neden 8K görüntü teknolojisine geçmek için daha yavaş hareket ediyor? Öncelikle 8K TV modelleri hala çok pahalı. Bu da tüketicilerin bu modellere yönelmesinde en büyük engellerden biri.

8K görüntü çekmek için kullanılacak kamera ekipmanlarının pahalığı da büyük etkenler arasında. Yine görüntünün daha fazla yer kaplaması da sinema ve dizi endüstrisi için ayrı bir sorun. Bu hem daha fazla emek hem de daha fazla görüntüler üzerinde zaman harcamak anlamına geliyor.

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Bu yüksek teknolojinin yaygınlaşması ise çekim maliyetlerini ilk dönemde yukarı çekecek. Ancak hem dünyada hem de Türkiye'de yaşanan enflasyon sorunu tüketicinin içerik platformları ve sinemaya daha fazla ödeme yapmasına de engel teşkil ediyor.

İnternet hızlarının düşüklüğü

4K içerikler bile YouTube, dizi ve sinema sektöründe daha yeni yeni standart haline gelmeye başladı. Yine 8K içeriklerin daha fazla veriye ihtiyaç olması da daha geniş bantlı internetin de temel ihtiyaç olmasına neden oluyor.

Türkiye'de ise henüz İstanbul'da bile internet hizmeti bu seviyelerin oldukça uzağında. Fiber altyapının yer aldığı semtlerde ise yüksek bağlantı hızları oldukça pahalı.

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Yine Starlink gibi uydu internet hizmetleri de henüz yaygın değil ve ABD standartlarına göre bile pahalı durumda. Bu da 8K görüntülerin özellikle içerik platformlarında daha sağlıklı izlenmesini engelleyen faktörler arasında.

8K TV modellerinin pahalı olması

Satır aralarında da bahsettiğimiz gibi 8K TV modelleri özellikle 2023 yılında pazara hakim olmaya başladı. Ancak şu an bu modellerin satışlarını baltalayan iki durumla karşı karşıyayız. Bunlardan birincisi markaların 8K çözünürlüğü özellikle büyük ekranlara getiriyor olması. Türkiye'de ise genel olarak orta büyüklükte ekranlar tercih ediliyor. Bu anlamda 55-80 inç arası 8K TV modellerinin de artması gerekiyor.

Diğer bir engel ise 8K TV modellerinin pahalı olması. Bu da tüketicinin 4K ve 2K gibi seçeneklere yönelmesine neden oluyor. Yine üstte e saydığımız nedenler 8K teknolojisinin aşması gereken önemli engeller.

Buna karşın önümüzdeki beş yıl içinde 8K'nın sinema, dizi platformları ve YouTube'da standart haline gelmesi bekleniyor. Peki sizce 8K TV modelleri için henüz erken mi? Bunun yerine 4K TV modelleri mi tercih edilmeli? Yorumlarınızı bekliyoruz.