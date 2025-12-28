Haberler

2 üründe indirim haberini alan oraya koştu! 9 saat boyunca kuyrukta beklediler

Güncelleme:
Denizli'de bir zincir marketin açılışında, Playstation ve cep telefonunda indirim yapılacağı ve hediye çeki verileceğinin duyurulması üzerine vatandaşlar gece yarısından itibaren market önünde kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 9 saat süren bekleyişin ardından metrelerce uzayan kuyruk dronla görüntülendi.

  • Denizli'de açılan bir marketin açılışında, Playstation ve cep telefonu gibi teknoloji ürünlerinde indirim yapılacağı ve ilk 1000 kişiye 1000 TL değerinde hediye çeki verileceği açıklandı.
  • Açılış için gece saatlerinden itibaren market önünde oluşan kuyrukta vatandaşlar yaklaşık 9 saat bekledi.
  • Marketin yöneticisi, Türkiye'de 11'inci mağazayı Denizli'de açtıklarını ve Antalya'da Türkiye'nin en büyük mağazasını açmayı planladıklarını belirtti.

Denizli'nin merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bir zincir marketin şubesi açıldı. Açılışa özel olarak Playstation ve cep telefonu gibi teknoloji ürünlerinde indirim yapılacağının, ayrıca ilk 1000 kişiye 1000 TL değerinde hediye çeki verileceğinin açıklanması yoğun ilgiye neden oldu.

Kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren marketin önüne gelerek açılış saatini bekledi. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri kamp sandalyelerinde oturarak beklerken, market önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Oluşan yoğunluk dronla görüntülendi. Yaklaşık 9 saat süren bekleyişin ardından kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar markete girdi. Açılışta çoğunlukla teknoloji ürünleri, et, kuru gıda ve mutfak ürünlerinin tercih edildiği görüldü. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman alışverişte aksamalar yaşandı. Öte yandan, bir vatandaşın iki Denizli horozuyla açılışa katılması dikkat çekti.

"KAMPANYALARIMIZI BÜYÜTEREK DEVAM EDECEĞİZ"

Marketler Yöneticisi Uğur Ekiz, gross zincir market olarak Türkiye'de 11'inci mağazayı Denizli'de açtıklarını belirtip, "Gross mağazamızda 365 gün kaliteli, tek fiyat, hesaplı fiyat anlayışını Denizli halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Market olarak açılışa özel kampanyalar bulunuyor. Teknolojiden gıdaya, tekstilden tüm ürünlerde inanılmaz kampanyalar yaptık. Halkımızın teveccühü ve ilgisi çok yüksek, bu durum bizi çok mutlu etmektedir. Yaklaşık 40 bin çeşit ürün ile Denizli halkına hizmet ediyoruz. Türkiye'nin en büyük mağazasını Antalya'da açmak için planlamamızı yaptık. Türkiye'nin en büyük led ekranlarına sahibiz.

"1000 MÜŞTERİMİZE HEDİYE ÇEKİ VERDİK"

Türkiye'nin gross yolculuğunda öncülük yapmaktan gurur duyuyoruz. Mağaza olarak açılışlarımızda geleneksel hale gelen 1000 TL hediye çekini Denizli'de ilk 1000 müşterimize verdik. Bu kampanya bizi çok mutlu ediyor, müşterilerimiz de çok mutlu ve ilgi çok yüksek, kampanyalarımızı büyüterek devam edeceğiz. Hediye çekilişi organizasyonumuzu düzenli ve planla şekilde kimseyi mağdur etmeden yaptık. Bu açılışımızdan dolayı herkes mutlu, bizde mutluyuz" dedi.

"GECEDEN BERİ KUYRUKTA NÖBET TUTTUM"

Gece saatlerinden itibaren kuyrukta beklediğini söyleyen vatandaşlardan Ahmet Sait Berkay, "Hediye çeki ve indirimleri duyunca geceden beri kuyrukta nöbet tuttum. Reklamları ve broşürleri gördüm. Özelikle teknolojik ürünlerdeki indirimde dolayı bekledim" dedi.

