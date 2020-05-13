Tekneleri alabora olan 3 kişiyi polis kurtardı Tekneleri alabora olan 3 kişiyi polis kurtardıİZMİR'in Karaburun ilçesinde, açıldıkları yelkenli tekne alabora olan 3 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Tekneleri alabora olan 3 kişiyi polis kurtardı İZMİR'in Karaburun ilçesinde, açıldıkları yelkenli tekne alabora olan 3 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Olay, öğleden sonra Kuyucak Limanı ve Büyükada arasında meydana geldi. İçinde 3 kişi olan yelkenli tekne, şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle alabora oldu. Teknenin battığını görenler durumu deniz polisine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Karaburun Deniz Limanı Büro Amirliği'nden polis botu sevk edildi. Teker teker bota alınan 3 kişi, ardından karaya çıkarıldı. İsmi öğrenilemeyen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: DHA