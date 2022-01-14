TEKİRDAĞ (İHA) - Balık sektörü önce lodos, sonra poyraz, şimdide soğuklar vurdu

TEKİRDAĞ Tekirdağ'da daha önce lodos ve poyraz fırtınalarından dolayı denize açılmayan balıkçılar şimdide soğuk hava mağduru.

Daha önce lodos ve poyraz fırtınasından dolayı Marmara Denizine açılamayan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, şimdide eksi 4 dereceye kadar inen soğuk hava sebebiyle denize açılamıyorlar. Bu sürede ilçedeki balıkçı limanında tamir ve ağ işlerine devam eden balıkçılar biran önce soğuk havanın düzelmesini bekliyor. Soğuk havaların düzelmesinden sonra balıkçılar, hamsi be istavrittin bol olacağını tahmin ediyor.

"12 metrenin atlında olan teknelerimiz faaliyetlerine devam edecek"

Süleymanpaşa Su Ürünler Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada bir haftadan beridir poyrazdan dolayı şimdide soğuk havalardan dolayı denize açılamadıklarını ifade ederek, "Balıkçı arkadaşlarımız şuanda istirahatteler. Ağlarını tamir ediyorlar ve teknelerinin bakımlarını yapıyorlar. Allah nasip ederse, yaklaşık bir iki güne kadar havaların düzeleceğini söylüyorlar. Ondan sonra 12 metrenin atlında olan teknelerimiz faaliyetlerine devam edecekler" dedi.

"Hamsi ve istavritin bol olacağını söylüyorlar"

Vatandaşa taze balık yedirmeye çabaladıklarını da sözlerine ekleyen Pehlivanoğlu, "Büyük reislerimiz, havalar düzeldikten sonra hamsi ve istavritin bol olacağını söylüyorlar. İnşallah vatandaşlarımıza, insanlarımıza bol bol taze balık yedireceğiz. Havaların sert esmesi sonra dalgalar oluşuyor. Havaların sert emesiyle beraber dalgalar oluşuyor. Bu dalgalarla da biz denize açılamıyoruz. Bizde insanız sonuç itibariyle soğuk hava bizi de zorluyor" diye konuştu.