Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Ağustos ayında Ankara'da gerçekleşen Muaythai Türkiye Boks Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde şampiyon olan Ergeneli sporcular, Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i ziyaret etti.

Ağustos ayında Ankara'da gerçekleşen Muaythai Türkiye Boks Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde şampiyon olan Ergeneli sporcular, Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i ziyaret etti.

Velimeşe Mahallesi'nde yaşayan Nisa Nur El ve Ela Güvenç, ziyarette, kendi kategorilerinde derece alarak Türkiye şampiyonu olduklarını anlattı.

Yüksel ise sporcuların kendisini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ankara'da Ergene'yi başarıyla temsil eden ve şampiyonluk kazanan sporcuları tebrik etti.

İlçede spora önemli destek verdiklerini anlatan Yüksel, "Spora ve sporcuya her zaman destek veren bir ilçe olduk, bundan sonra da Ankara'da gururumuz olan iki kızımıza da maddi manevi destek olacağız. Sporcu kızlarımız şimdi daha da çok çalışacak ve uluslararası şampiyonalara katılıp bizlere şampiyonluk madalyaları ile gelecek." dedi.

Çorlu Belediyesi borç ödemelerini hatırlattı

Çorlu Belediyesi, 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 5. taksit ödemelerinin, 30 Eylül 2021 Perşembe günü sona ereceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi ile çevre temizlik vergisi gibi 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için 5. taksit ödemelerinin 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar devam edeceği belirtildi.

Vatandaşların belediyeye olan geçmiş yıllara ait vergi borçlarının, 7256 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanılarak yapılandırdıkları ifade edilen açıklamada, söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarının kaybedilmemesi için 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar borç yapılandırma taksitlerinin ödenmesinin gerektiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 444 99 59 numaralı iletişim hattını arayarak çağrı merkezinden ilgili borçların öğrenilebildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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