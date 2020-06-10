Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
10.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:16
Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda 32 gram bonzai, 4 hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 590 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan H.A. ve S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA