Tekirdağ'da telefon hatlarının kablolarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
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Tekirdağ'da telefon hatlarının kablolarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

12.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:10
Tekirdağ'da telefon hatlarının kablolarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde telefon hatlarının kablolarını çaldığı iddiasıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde telefon hatlarının kablolarını çaldığı iddiasıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Kızılpınar Mahallesi'nde telefon hatlarının kablolarının çalındığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

JASAT ekipleri 1,5 ay süren teknik ve fiziki çalışma sonucu kabloları çalanların S.Ç ve B.M. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan ve 14 farklı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan telefon hatlarının kablolarının çalınması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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