Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
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Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Tekirdağ'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı.

Tekirdağ'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, en yüksek nem oranı yüzde 62 olarak kaydedildi.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ile tatilciler, ilçelerden Süleymanpaşa'daki Kumbağ plajı ile Şarköy ve Marmaraereğlisi'ndeki plajlarda denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler şezlonglarda güneşlenirken, bazıları plaj şemsiyelerinin altında güneşten korunmaya çalıştı.

Kent merkezinde vatandaşlar, ağaç altlarındaki banklarda oturmayı tercih etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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