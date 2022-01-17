Tekirdağ'da lodos... Tekneler dans ediyorTEKİRDAĞ Marmara Denizinde etkili olan lodos sebebiyle balıkçılar yine denize açılamadı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Tekirdağ'da lodos... Tekneler dans ediyor

TEKİRDAĞ Marmara Denizinde etkili olan lodos sebebiyle balıkçılar yine denize açılamadı. Lodos fırtınasının vurduğu dalgalar teknelere dans ettiriyor.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde başlayan lodos sebebiyle daha önce poyraz sebebiyle denize açılamayan Tekirdağ'daki küçük balıkçı teknelerine bu seferde lodos engel oldu. Lodos fırtınasından dolayı denize açılamayan balıkçılar, teknelerindeki gerekli bakım ve tamirat işlerini yaparken, fırtına sebebiyle yükselen dalgalar rıhtıma bağlı teknelere adeta dans ettiriyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Anıl Can Pehlivanoğlu, "Havanın lodos esmesiyle birlikte denize çıkamıyoruz. Ağlarımız tamir ediyoruz. Şuanda zaten balıkta sıkıntılı" dedi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz ise, "Bugün lodos var. Yarın sabaha karşı karayele dönmesi bekleniyor. Yine bekleyeceğiz. Havaların düzelmesiyle denize açılacağız. Bu sırada limana geliyoruz. Ağlarımıza gerekli tamir ve bakımları yapıyoruz. Böyle zamanımızı geçiriyoruz" diye konuştu.