Tekirdağ'da komşular arasında gürültü kavgası: 3 yaralı
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Tekirdağ'da komşular arasında gürültü kavgası: 3 yaralı

30.12.2020 04:42 | Son Güncelleme: 30.12.2020 04:48

Tekirdağ'da komşular arasında gürültü kavgası: 3 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gürültü yüzünden komşular arasında çıkan arbede sonrası 3 kişi hafif yaralandı.

Tekirdağ'da komşular arasında gürültü kavgası: 3 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gürültü yüzünden komşular arasında çıkan arbede sonrası 3 kişi hafif yaralandı.

Olay, gece yarısı Camiatik Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alt ve üst komşular arasında gürültü nedeniyle tartışma yaşandı. Ağız münakaşası sonrası arbede yaşandı. Çıkan kavga sonrası iki arkadaş ve karşı taraftan 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olaya müdahale etti.

"Polisi aramışım diye bana saldırdılar"

Arkadaşı G.S. ile birlikte darp edildiğini ifade eden E.K., "Ben, onları neden polise şikayet etmişim diye bana saldırdılar. Yalan olduğunu iddia eden varsa kamera görüntülerine baksınlar, gerçeği gösterir" diye konuştu.

Olayla ilgili 6 kişinin birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da komşular arasında gürültü kavgası: 3 yaralı
Tekirdağ'da komşular arasında gürültü kavgası: 3 yaralı
Tekirdağ'da komşular arasında gürültü kavgası: 3 yaralı
Tekirdağ'da komşular arasında gürültü kavgası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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