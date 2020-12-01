Tekirdağ'da kış lastiği denetimi
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Tekirdağ'da kış lastiği denetimi

01.12.2020 15:46 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:20

Tekirdağ'da kış lastiği denetimi Tekirdağ'ın Süleymanapaşa İlçesinde trafik şube ekiplerince Kış Lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da kış lastiği denetimi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanapaşa İlçesinde trafik şube ekiplerince Kış Lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Bugünden itibaren yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda yürürlüğe giren 'Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması' tüm ülkede olduğu gibi Tekirdağ'da da başladı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Ekipleri tarafından Süleymanapaşa İlçesi TOKİ kavşağında Kış Lastiği denetimi gerçekleştirildi. Polis ekiplerince karayolunda yapılan denetimlerde seyir halindeki araçlar kontrol noktasında durdurularak araçların lastiklerinde gerekli ölçümler yapıldı. Denetimde Kış Lastiklerinin nasıl olması gerektiği konusunda da sürücülere bilgi verilerek yollarda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

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Ayrıca Asayiş ekipleri de durdurulan araçlarda, koronavirüs kuralları gereği maske ve mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da kış lastiği denetimi
Tekirdağ'da kış lastiği denetimi
Tekirdağ'da kış lastiği denetimi
Tekirdağ'da kış lastiği denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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