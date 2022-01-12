TEKİRDAĞ'DA FIRTINA VE KAR; EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ, DENİZ SEFERLERİ DURDURULDU

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da kuvvetli fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'ndaki eğitim uçuşları ve Marmara Denizi'ndeki adalara yapılan feribot seferleri iptal edildi.

Tekirdağ, sabah saatlerinden itibaren hızı saatte zaman zaman 100 kilometreyi bulan fırtına ile yüksek kesimlerde kar yağışının etkisi altına girdi. Fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Kent merkezi ve Marmaraereğlisi ilçesindeki balıkçılar, fırtına nedeniyle denize açılamadı. Marmaraereğlisi'nde barınakta bulunan bazı balıkçı tekneleri yan yattı. Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ndeki Karabiga, Avşa ve Marmara Adası'na giden feribot seferleri de durduruldu. Tekirdağ açıklarındaki gemiler de demirledi.