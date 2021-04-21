Eğlence mekanlarında Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye para cezası verildi
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Eğlence mekanlarında Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye para cezası verildi

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Tekirdağ'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan 2 eğlence mekanında 31 kişiye ceza uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Tekirdağ'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan 2 eğlence mekanında 31 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde 12 iş yerini denetledi.

Polis, açık olduğu tespit edilen 2 eğlence mekanında 31 kişiye "sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından toplam 107 bin lira ceza yazdı.

İş yerinde çalışan kişilerin kimlik bildirimlerinin yapılmadığı ve canlı müzik ruhsatının bulunmadığı belirlenerek tutanak hazırlandı.

Eğlence mekanlarında Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye para cezası verildi
Eğlence mekanlarında Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye para cezası verildi
Eğlence mekanlarında Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye para cezası verildi
Eğlence mekanlarında Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye para cezası verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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