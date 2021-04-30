Tekirdağ'da askeri personeli darp ettikleri iddiasıyla 12 kişi yakalandı
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Tekirdağ'da askeri personeli darp ettikleri iddiasıyla 12 kişi yakalandı

Tekirdağ'da askeri personeli darp ettikleri iddiasıyla 12 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir uzman çavuşu darp ettikleri iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir uzman çavuşu darp ettikleri iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Muratlı Jandarma Komutanlığında görev yapan uzman çavuş C.A, Müsellim Mahallesi yolunda bir grup tarafından darp edildi.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden C.A, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri askeri personeli darp ettiği ileri sürülen 12 kişiyi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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