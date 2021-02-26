Tekirdağ'da asayiş
26.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:28
Çorlu'da polisin yaptığı denetimde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Çorlu'da polisin yaptığı denetimde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kemalettin Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri şüphelendikleri kişiyi durdurdu.
Şüpheli F.T'nin üzerimden ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirdi. 2 suçtan aranmasının bulunduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi.
Polis ekipleri uyuşturucu hap ele geçirdi.
Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan A.D'nin üst aramasında 21 uyuşturucu hap bulundu.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel