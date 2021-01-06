Tekirdağ'da 297 litre kaçak içki ele geçirildi
06.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:36
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 297 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 297 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Ayaspaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı.
Aramada farklı türlerde, yabancı ülke bandrollü de bulunan 297 litre kaçak içki bulundu.
İş yeri sahibi N.V, "Kaçakçılıkla mücadele kanunu" kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf