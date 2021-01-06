Tekirdağ'da 297 litre kaçak içki ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Tekirdağ'da 297 litre kaçak içki ele geçirildi

06.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:36
Tekirdağ'da 297 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 297 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 297 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Ayaspaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada farklı türlerde, yabancı ülke bandrollü de bulunan 297 litre kaçak içki bulundu.

İş yeri sahibi N.V, "Kaçakçılıkla mücadele kanunu" kapsamında gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ryan Babel Erol Bulut Fırat Aydınus Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da 297 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 11:40:54. #1.15#
title