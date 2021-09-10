Tedavisi tamamlanan leylek ile karaboyunlu batağan doğaya salındı
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Tedavisi tamamlanan leylek ile karaboyunlu batağan doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Haberler | Yerel

Tedavisi tamamlanan leylek ile karaboyunlu batağan doğaya salındı Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan leylek ile karaboyunlu batağan doğaya salındı.

Tedavisi tamamlanan leylek ile karaboyunlu batağan doğaya salındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan leylek ile karaboyunlu batağan doğaya salındı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne yorgun ve bitkin olarak farklı zamanlarda getirilen ikisi yavru olmak üzere üç leylek ile yavru karaboyunlu batağanın bakımı ve tedavisi tamamlandı. Merkeze ihtiyacı kalmayan leylekler ile karaboyunlu batağan AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır öncülüğündeki ekiple doğaya salındı.

Tedavisi tamamlanan leylek ile karaboyunlu batağan doğaya salındı
Tedavisi tamamlanan leylek ile karaboyunlu batağan doğaya salındı
Tedavisi tamamlanan leylek ile karaboyunlu batağan doğaya salındı
Tedavisi tamamlanan leylek ile karaboyunlu batağan doğaya salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas

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Tedavisi tamamlanan leylek ile karaboyunlu batağan doğaya salındı - Haberler
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