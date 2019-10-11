Tedavileri tamamlanan 12 keklik doğaya bırakıldı

Tedavileri tamamlanan 12 keklik doğaya bırakıldı

Van'da kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 12 Kınalı Keklik, tekrar özgürlüklerine kavuştu.

11.10.2019 10:27
Tedavileri tamamlanan 12 keklik doğaya bırakıldı

Van'da kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 12 Kınalı Keklik, tekrar özgürlüklerine kavuştu.


Van Gölü havzasında avcıların hedefi olan ve doğada yaralı bulunduktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen kuşlar, doğaya salındı. Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan merkezde, özellikle avcıların hedefi haline gelen veya doğa koşulları nedeniyle yaralanan ya da hastalanan hayvanlar tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 12 Kınalı Keklik, tedavi ve bakımlarının ardından yeniden özgürlüklerine kavuşturuldular. - VAN

Kaynak: İHA
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