Tennis Championship İstanbul'da teklerde ikinci tur, çiftlerde çeyrek final oynandı

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul, teklerde ikinci tur ve çiftlerde çeyrek final karşılaşmalarıyla devam etti.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul, teklerde ikinci tur ve çiftlerde çeyrek final karşılaşmalarıyla devam etti.

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasında teklerde Belçikalı Elise Mertens, İsviçreli Viktorija Golubıc'i 6-4, 4-6, 6-1'lik skorlarla yenerek çeyrek finale yükseldi. Rus Veronika Kudermetova da Estonyalı Kaia Kanepi'yi 6-4, 6-3 ile geçerek çeyrek finale çıktı. Fransız Fiona Ferro da Rus Vera Zvonareva'yı 6-3, 6-3'lük setlerle mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Teklerde günün diğer karşılaşmasında Rumen Ana Bogdan, Çek Barbora Krejcikova'yı 6-3, 6-3'lük setlerle yenerek çeyrek finalist oldu.Çiftler çeyrek final mücadelesinde ise Paula Kania Chodun-Julia Wachaczyk ikilisi, Lidziya Marozava-Andreea Mıtu'yu 2-6, 6-1 ve 10-3'lük setlerle yenip yarı finale çıktı. Anastasia Pavlyuchenkova-Anastasia Potapova çifti de Viktorija Golubic-Alexandra Panova ikilisine 7-5, 6-3 üstünlük kurarak yarı finale çıkan diğer raketler oldu. Veronika Kudermetova-Elise Mertens ikilisi de Dalila Jakupovıc-Yana Sizikova'yı 6-4, 4-6 ve 10-8'lik setlerle geçerek yarı finalist oldu.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvası, bugün teklerde ve çiftlerde oynanacak çeyrek final maçlarıyla sürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı