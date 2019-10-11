TDV Zimbabve'de iki su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı

11.10.2019 19:40

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Zimbabve halkının temiz su ihtiyacını karşılamak için iki su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı.

TDV Su Kuyusu Proje Koordinatörü ve İnsani Yardım Uzmanı Selman Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başkent Harare yakınlarındaki Mazowe ve Nharira Buhera bölgelerinde açtığımız 2 su kuyusu ve bir vakıf çeşmesi TDV'nin Afyonkarahisar bölgesinden gelen yardımlarla inşa edildi." ifadesini kullandı.

Aktaş, açılan su kuyularının yaklaşık 4 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacağını ifade ederek, "TDV, Zimbabve'de 10 su kuyusu inşa etti." dedi.

TDV'nin 20'den fazla ülkede su kuyusu açtığını aktaran Aktaş, Mazowe ve Nharira Buhera bölgelerinde açılan su kuyularının etrafına fidan diktiklerini söyledi.

Açılışa katılan TDV Afyonkarahisar Şube Sorumlusu Alper Üzel ise "Afyonkarahisarlı hemşerilerimizin bize emanet ettiği yardımlarla yaptırmış olduğumuz su kuyusu ve vakıf çeşmesinin vakfımıza ve milletimize yakışır biçimde inşaa edildiğini görmek, burada yaşayan Müslüman kardeşlerimizin sevinçlerini beraber yaşamak anlatılamayacak bir duyguydu. Allah bağışçılarımızdan razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin." diye konuştu.

Kuyuların açılışı için düzenlenen törene dini temsilcilerin yanı sıra bölge halkı katıldı.

Kaynak: AA