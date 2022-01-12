TDP Genel Başkanı Sarıgül partisinin il kongresi için Erzurum'a gelecek

ERZURUM (İHA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 14 Ocak Cuma günü partisinin Erzurum 1. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 14 Ocak Cuma günü TDP 1. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Erzurum'a gelecek. TDP Genel Başkan Yardımcısı Ebubekir Elmalı, kongreye tüm Erzurumluları davet ederek, "Erzurum sevdalısı ve Erzurumlunun milliyetçi ve muhafazakarlığından gurur duyan ve büyük önem atfeden, Türk siyasetinin büyük ve efsane isimlerinden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül'ün katılacağı, Türkiye'nin 81 ilinden yoğun katılımın gerçekleşeceği Türkiye Değişim Partisi Erzurum Olağan 1. İl Kongresi tarihi bir şölene hazırlanıyor. 14 Ocak Cuma günü saat 14.00'de gerçekleştireceğimiz Türkiye Değişim Partisi Erzurum Olağan 1. İl Kongremize katılımınız bizleri onurlandırır" dedi. - ERZURUM

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