TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Ankara'da, yaz aylarının ortasında büyük kurultayımızı yapacağız"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, il ve ilçe kongrelerini tamamladıktan sonra yaz aylarının ortasında Ankara'da büyük kurultayı gerçekleştireceklerini bildirdi.

Sarıgül, partisinin teşkilatlanma çalışmalarını incelemek üzere Çorum'a geldi. Hz. Ömer Camisi'nde cuma namazı kılan Sarıgül, burada Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulması için okunan duaya katıldı, ardından cami çıkışında İl Müftülüğünce Filistin halkına gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyasına katkıda bulundu.

Sarıgül, daha sonra kentteki bir kafeteryada düzenlediği basın toplantısında partisinin teşkilatlanma çalışmaları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin Türkiye'ye köklü değişimler getireceğini savunan Sarıgül, "Önümüzdeki günlerde inşallah TDP olarak ilçe kongrelerimizi, il kongrelerimizi yaptıktan sonra Ankara'da, yaz aylarının ortasında büyük kurultayımızı yapacağız. Değişimin başladığı, enerjinin yükseldiği, heyecanın yükseldiği çare kurultayını, değişim kurultayını yapacağız." dedi.

Kurultayın ardından her ili tekrar ziyaret edip, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geleceğini belirten Sarıgül, "Kurultayımızı yaptıktan, inşallah Kovid-19 salgını da ortadan kalktıktan sonra Çorum'a gelip, tam bir gün bütün sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret edeceğim ve Çorum ile ilgili hazırladığımız özel projeleri bütün ulusumuzla buluşturacağız." diye konuştu.

Sarıgül, TDP ile siyasetin dilinin değişeceğini belirterek, "TDP ile siyasetin yapılış şekli değişecek, ülkemize inşallah tam demokrasi gelecek. TDP, çaresizlerin çaresi olmak, dertlere derman olmak için yollarda. Çığ gibi büyüyoruz." ifadelerini kullandı.

-Sağlık çalışanlarına kurabiye ikram etti

Sarıgül, basın toplantısının ardından Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde ziyaret ettiği iş yerlerinde çalışanlarla sohbet etti.

Ziyaret sırasında, bir pastanenin çalan telefonunu iş yeri çalışanı gibi açan Sarıgül, siparişleri aldıktan sonra arayanın doktor olduğunu öğrenince kendisini tanıtıp, sağlık çalışanlarına ikramda bulunmak istediğini söyledi.

Doktorla kısa süre sohbet eden Sarıgül, "Hocam sana istediğin her şeyi gönderiyoruz ama lütfen kabul et, bunlar benim ikramım olacak. Ben Mustafa Sarıgül. On dakika sonra siparişlerin sende olacak. Bunları üçer porsiyon gönderiyorum, sağlık çalışanı arkadaşlarla yersiniz." şeklinde konuştu.

Sarıgül, telefonu kapattıktan sonra siparişlerin ücretini ödeyerek pastaneden ayrıldı.

Ziyaretlere TDP Genel Sekreteri Hasan Aydın, Genel Sayman Gamze Büyük, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Demir, İl Başkanı Engin Erenler de katıldı.

