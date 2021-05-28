TCMB-Enflasyon ve cari dengeye yönelik riskler önemini korudu
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TCMB-Enflasyon ve cari dengeye yönelik riskler önemini korudu

TCMB-Enflasyon ve cari dengeye yönelik riskler önemini korudu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası (TCMB), küresel finansal koşullar olumsuz yönde gelişirken, yurt içi makroekonomik ortamın "iktisadi faaliyette kaydedilen güçlü seyir" ile bir miktar iyileşirken, enflasyon ve cari dengeye yönelik "risklerin önemini koruduğuna" dikkat çekti.

Merkez Bankası (TCMB), küresel finansal koşullar olumsuz yönde gelişirken, yurt içi makroekonomik ortamın "iktisadi faaliyette kaydedilen güçlü seyir" ile bir miktar iyileşirken, enflasyon ve cari dengeye yönelik "risklerin önemini koruduğuna" dikkat çekti.

TCMB Finansal İstikrar Raporu'nun genel değerlendirme bölümünde, temel göstergeler kullanılarak hesaplanan Makrofinansal Görünüm Endeksi'nin, 2020 yılı ilk yarısında küresel salgının olumsuz etkileri sonucunda geriledikten sonra, izleyen dönemde kademeli şekilde toparlanarak 2021 yılı ilk çeyreği itibarıyla tarihsel ortalamasının üzerine çıktığına işaret edildi ve eklendi:

"Son iki çeyrek itibarıyla krediler ve bankacılık sistemi bilanço sağlamlık göstergeleri ile firma kesimi ve hanehalkı finansal gelişmeleri daha destekleyici bir konumda olmuştur. "Küresel finansal koşullar bu dönemde olumsuz yönde gelişirken, yurt içi makroekonomik ortam iktisadi faaliyette kaydedilen güçlü seyir ile bir miktar iyileşirken enflasyon ve cari dengeye yönelik riskler önemini korumuştur. "Yılın geri kalanında sıkı parasal duruşun etkilerinin belirginleşmesiyle cari dengede ve enflasyon görünümünde beklenen iyileşme makrofinansal istikrarı destekleyecektir. "Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerinde düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla önümüzdeki dönemde makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir." (Grafik)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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