TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Bütçesi'nin maddeleri görüşülüyor

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "TSK'ye muazzam bir güç veren, ayrıca kardeş Azerbaycan'ın gücüne güç katan Türk savunma sanayisi cezalandırılmak istenmektedir. ABD'nin uygulamış olduğu yaptırım kararının sırrı tamamen yerli ve milli başarılarda aranmalıdır." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 14. maddesi üzerinde söz alan Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, AK Parti'nin 3 Kasım 2002 tarihli seçim beyannamesinden "Krizin sorumlusu halkımız değildir. Krizin sorumlusu ülkeyi yönetenlerdir. Milletimizin bu kötü gidişe dur demesi için 3 Kasım seçimi önemli bir fırsattır." ifadelerini okuyarak, "O günden bugüne değişen hiçbir şey yok. 18 yıl sonra bugün de biz yüksek iç ve dış borçlardan, enflasyondan, yüksek işsizlikten bahsediyoruz. 18 yılda dönüp dolaşıp geldiğimiz yer aynıdır." diye konuştu.

Asgari ücret üzerindeki verginin işverenlerin üzerinden alınıp devlet tarafından ödemesini öneren Yaşar, "Bunu dikkate alacağınızı ümit ediyorum. Zaten asgari ücret bu ülkede asgari ücret olmaktan çıktı, ortalama ücrete döndü. Bu şartlarda, bu rakamlarda, yoksulluk sınırının 2 bin 418 lira olduğu bir ülkede asgari ücretin zaten bir önemi ve de anlamı yoktur." ifadelerini kullandı.

- "Küresel odakların uykularını kaçırmıştır"

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, savunma sanayindeki gelişmelere işaret ederek, İHA'ların PKK'nın sonunu getirdiğini, Azerbaycan'ın Karabağ'ı geri almasında önemli rol oynadığını anlattı.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına ilişkin Kılavuz, "TSK'ye muazzam bir güç veren, ayrıca kardeş Azerbaycan'ın gücüne güç katan Türk savunma sanayisi cezalandırılmak istenmektedir. ABD'nin uygulamış olduğu yaptırım kararının sırrı tamamen yerli ve milli başarılarda aranmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk savunma sanayisinin her türlü engellemeye rağmen imkan ve kabiliyetlerini artırmaya, destan yazmaya devam ettiğini belirten Kılavuz, şunları söyledi:

"Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu PKK/PYD ve YPG'nin başına yıkması, her türlü dayatmaya karşı vatan savunması için S-400 füzelerinin alınması, enerjide söz sahibi olmak adına Akdeniz'de, Karadeniz'de yapılan sondaj çalışmaları, mavi vatanda tarihi çıkarlarımızı ve egemenlik haklarımızı tescil etme çabaları vatanımızı kuşatmak isteyen küresel odakların uykularını kaçırmıştır."

Kılavuz, 46 yıldır kapalı olan Maraş meselesini çözüme kavuşturma iradesinin, Türk İHA, SİHA ve TİHA'larının teröristleri bulundukları yerde yok etme gücünün, devletin dünyada güçlü ve söz sahibi bir ülke olma yolundaki kararlı ve emin adımlarının, 15 Temmuz'da FETÖ'yle birlikte çöken emperyalist dayatmanın da sonunu getirdiğini vurgulayarak, "Bu tarihi gerçekler ışığında, ülkemize yaptırım kararı alan ABD ve AB'yle aynı zihniyette, aynı çizgi ve söylemde olanlar, devletimizin geleceğini Washington'da ve Brüksel'de arayanlar, Türklüğün ve İslam'ın düşmanlarına bel bağlayanlar tarih ve vicdan önünde ebediyen mahkum olacaklardır." ifadelerini kullandı.

"Bu kürsüde gerçekler dile getirilecek"

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, yürütmenin birçok soruna cevap veremediğini ileri sürerek şöyle devam etti:

"Bu, aslında bir nevi sıkışmışlık, çaresizlik. En kolayı muhalefet edenlere, ses çıkaranlara yönelik yapılan şey 'Hainsiniz, teröristsiniz'. Ama bu kürsüde gerçekler dile getirilecek. Gerçekler niçin dile getirilecek? Çünkü siz, çaresiz bir şekildesiniz, artık bir yöntem bulamıyorsunuz ve en rahat yaptığınız şey milliyetçi nutukları atmak, baskı geliştirmek, toplumu biate alıştırmak, korkuyu geliştirmek. Ama biz gerek yapılanlar gerek isteklerimiz gerek umut ettiğimiz yaşam, barış, özgürlük ve eşitlik içindeki yaşam için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

TBMM Genel Kurulu'nda yollardan, köprülerden, şehir hastanelerinden çok konuşulduğunu dile getiren İpekyüz, yılın son döneminde yapılandırmaların yapıldığını ancak bu otoyolların kamunun olmadığı için "özel yollar"da ceza kesildiğinde üstüne yüzde 400'e kadar bir faiz geldiğini, "tefecilik" yapıldığını öne sürdü.

Kamunun olması gereken otoyollarda bir düzenleme yapılamıyorsa bunun kamu yolu değil, "özel yol" olduğunu iddia eden İpekyüz, "Bu tefecilerin eline bizi mahkum edip, cezaları da yapılandıramıyorsunuz." dedi.

"Parti kapatmanın hiçbir sorunu çözmediği hepimizin malumu"

CHP İstanbul Milletvekili Oğun Kaan Salıcı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'ni tartıştıran ve yola getirmeye yönelik bu yaptırımların kabul edilmesi mümkün değildir. Bu yaptırımlarla doğal olarak hep beraber mücadele edilmesi gerekir. Bizim hükümetin dış politikasına yönelik eleştirilerimiz bakidir. Bundan sonra da eleştirilerimiz olacaktır. Ama bu yaptırımlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha dün kurulmuş bir 'muz cumhuriyeti' gibi görmeye çalışan bir anlayışı reddettiğimizi, kınadığımızı ifade etmek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti milletvekillerinin bir kısmının Milli Görüş geleneğinden geldiğine işaret eden Salıcı, "Milli Nizam Partisi kapatıldı. Refah Partisi kapatıldı, Milli Selamet Partisi kapatıldı, Fazilet Partisi kapatıldı. Türkiye şu ana kadar birçok parti kapatmayla muhatap oldu. Parti kapatmanın hiçbir sorunu çözmediği, Türkiye'de siyaseti hafızasız bıraktığı, parti kapatmanın Türkiye siyasetine negatif müdahale anlamına geldiği hepimizin malumu." şeklinde konuştu.

CHP'nin bu konudaki görüşünün çok net olduğunu vurgulayan Salıcı, "Ama iktidarın ortağı tarafından en üst perdeden dillendirilen böyle bir dile karşı, böyle bir siyasete karşı iktidar tarafından ses gelmiyor olması da manidar." ifadelerini kullandı.

"Diyarbakır'da toplam 37 milyarlık hizmetle cumhuriyet tarihinin yatırım rekorları kırıldı"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Diyarbakır'ın çok güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Her ne kadar otuz beş yıl boyunca bizi çok üzen kelimelerle anılmış olsa bile biz o kelimeleri ve cümleleri elimizin tersiyle bir kenara bırakıp son beş yılda bu kadim şehrin Zümrüdüanka gibi küllerinden yeniden doğuşuna tanıklık etmekteyiz ve bunun böyle kalması için de elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

AK Parti iktidarları sayesinde son on sekiz yılda Diyarbakır'da toplam 37 milyarlık hizmetle cumhuriyet tarihinin yatırım rekorlarının kırıldığını anlatan Eronat, bu yatırımlarda içindeki en büyük payı barajların oluşturduğunu söyledi.

Silvan Barajının, 2022 yılında faaliyete girdiğinde, her yıl ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlayacağının altını çizen Eronat, "Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama yatırımı unvanına alacak olacak Silvan Barajı, tamamlandığında toplamda 235 bin hektar alan sulanabilecek. Ortalama 300 bin insanımıza istihdam sağlanabilecek." bilgisini verdi.

"1 tane Kürtçe öğretmeni ataması yapıldı"

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, bütçenin Kürt meselesinin çözümüne katkı sunmadığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Bu bütçede Kürt yok, hele hele Kürtlerle ilgili hiçbir şey yok. Eğitimde Eylül 2012'de Türkiye'de 'Yaşayan Diller ve Lehçeler' adı altında Kürtçe seçmeli dersinin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına girdiğini hepimiz biliyoruz. 50 bin kelimelik Kürtçe Sözlük'ün Türk Dil Kurumu tarafından basıldığını da biliyoruz. Ahmed-i Hani'nin Mem u Zin eserinin, yine, Kültür Bakanlığı tarafından basıldığını da biliyoruz. Ama en son, geçenlerde, AKP Genel Başkanı birkaç gün önce 'Kürt sorunu yoktur.' dedi ve 25 milyon Kürt için ancak 1 tane Kürtçe öğretmeni ataması yapıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz