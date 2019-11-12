12.11.2019 20:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:06

TBMM Genel Kurulunda, yarın Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması öngörülüyor.

Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "aynı şartlarda emekli olan vatandaşlar arasında meydana gelen ücret farklılıklarının araştırılması, sosyal güvenlik prim gün sayısı artışına rağmen emekli maaşlarında düşüş sorununa çözüm bulunması"yla ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

Öneri üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, sosyal güvenlik sisteminde 1999 ve 2008'de yapılan iki ayrı düzenlemeyle aylık bağlama oranlarının düştüğünü, hesaplama yönteminin değiştiğini ve emeklilerin ciddi zararlara uğradığını söyledi.

Asgari ücretin yarısı kadar maaş alan emeklilerin bulunduğunu belirten Kabukcuoğlu, "2019'da emekli maaşının asgari bin lira olması övünülecek değil, üzülecek bir durumdur." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, emeklilerin 248 bine yakınının 1000 lira, 248 bin emeklinin ise 1100 lira maaş aldığını aktardı.

Beko, 220 bin emeklinin 1100 lira ila 1200 lira arasında, 6 milyon 850 bin emeklinin ise 2 bin lira üzerinde maaş aldığını ifade etti.

Türkiye'de 12 milyona yakın emeklinin bulunduğunu, 8 milyon emeklinin açlık sınırı altında yaşadığını kaydeden Beko, "5 milyona yakın emekli ikinci işte çalışmakta, bazı emekli kardeşlerimiz de yeniden iş aramaktadır. Emekli kardeşlerimiz temel ihtiyaçlarını giderebilecek, hak ettikleri maaşı talep etmektedir." diye konuştu.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, aylarca süren emekli aylığı bağlanma süresinin, AK Parti iktidarı döneminde 15 güne indirildiğini belirtti.

Emeklilere yapılan ödemelerin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2002'de toplam bütçe içinde yüzde 4,8 olduğunu hatırlatan Yegin, bu oranı 2018'de yüzde 6,75'e çıkaracak zamları yansıttıklarını söyledi.

Yegin, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye verilmesi ve emeklilerin promosyon almaları gibi birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anlattı.

"Her duruma itiraz ederek 'yetersiz' olduğunu söyleyenlerin, Türkiye'nin nereden nereye geldiğine iyi bakması gerektiğini" belirten Yegin, "O dönemde, verilen üç kuruş emekli maaşını almak için bile banka önlerinde geceden sıraya giren hatta o sıralarda hayatını kaybeden insanlarımızın, emeklilerimizin çektiği çileleri bitiren düzenlemeleri kendi dönemlerinde yapılmış düzenlemeler sanmamalılar. Bunların hepsi ve benzerleri tarih oldu." diye konuştu.

İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

"Ekonomik krize bağlı intiharlar araştırılsın"

Daha sonra HDP'nin, "ekonomik krizin nedenlerinin ve krize bağlı intiharların tüm boyutlarıyla araştırılması"yla ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

Öneri üzerinde söz alan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Türkiye'de bir ekonomik çöküş yaşandığını savunarak, "Bu çöküşün önüne geçilmesi, ekonomik krizin nedenlerinin ortaya çıkarılması ve önlemlerin alınması amacıyla bir araştırma komisyonu kurulmasını öneriyoruz." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Türkiye ekonomisinin 2018'de yaşanan finansal saldırılardan kaynaklı zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

AK Parti hükümetleri olarak her türlü güçlüğün üstesinden gelme konusundaki kararlılıklarını ekonomi alanında da gösterdiklerini dile getiren Özen, "Piyasalarımızda önce kısa vadede normalleşmeyi sağladık, orta ve uzun vadede ise sağlıklı ve güçlü büyümenin temini için yol haritamızı ortaya koyduk. Bu kapsamda, öncelikle spekülatif kur saldırılarını bertaraf ettik ve geçtiğimiz yıl yeni ekonomi programında yeniden dengelenmenin önemini vurguladık. Bu konuda gururla ifade etmek isterim ki hedeflediğimizin de ötesinde bir performans sergilemekteyiz." diye konuştu.

HDP grup önerisi kabul edilmedi.

"Vakıf üniversiteleriyle ilgili detaylı incelemeler yapılmalı"

Daha sonra CHP'nin Medipol Üniversitesine yapılan arazi ve bina tahsisine ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Medipol Üniversitesine neden ayrıcalık tanındığının, tahsis edilen bina ve arazilerin değerlerinin ne kadar olduğunun, Ankara'da 175 bin metrekarelik, konut yapılması gereken TOKİ arazisinin niçin bedelsiz olarak tahsis edilmiş olduğunun yanıtını alamadıklarını ifade etti.

"Medipol Üniversitelerini kuran vakıfların belirli bir tarikatla ilişkisi olduğu" yönündeki iddiaları hatırlatan Karabıyık, "Ülke genelinde kurulan veya kurulacak tüm vakıf üniversiteleriyle ilgili detaylı incelemeler yapılmalı, kurucu vakıfların cemaat, tarikat gibi oluşumlarla herhangi bir ilişkilerinin olmamasına son derece özenle dikkat edilmeli." diye konuştu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, bugüne kadar kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, meslek kuruluşları, dernekler ve üniversiteler için çok sayıda irtifak hakkı tesis edildiğini belirtti.

Günnar, ifade edildiği gibi "bedelsiz ve süresiz arazi tahsisi"nin söz konusu olmadığını söyleyerek, "Söz konusuysa lütfen belgelerinizle buraya gelin yoksa gerisi, gerçek dışı beyanlarla müfteri olma durumuna düşürür." dedi.

CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Yeni vergi düzenlemesi yarın Meclis gündemine gelecek

Genel Kurulda, AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Buna göre, yarın Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklif, 2 bölüm halinde "temel kanun" olarak görüşülecek. 54 maddelik teklifin Genel Kuruldaki müzakerelerinin gelecek hafta tamamlanması öngörülüyor.

Teklifin görüşmelerinin 21 Kasım Perşembe tamamlanamaması halinde Genel Kurul, çalışma günleri dışında 22 Kasım Cuma da çalışacak.

Öte yandan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önerisi kabul edilmedi.

- "Meclis, Biri Bizi Gözetliyor Evi'ne çevrildi"

Genel Kurulda yerinden söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "TBMM'nin Biri Bizi Gözetliyor Evi'ne çevrildiğini" ileri sürerek, milletvekillerinin Genel Kurul salonuna ulaşmak için birçok kameranın önünden geçtiğini söyledi.

Kulislerdeki kameraların ses kaydı alıp almadığını soran Tanal, "Milletvekili olarak neden izleniyorum, fişleniyorum? Bu uygulamaya derhal son verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar da Tanal'a bu konuda yazılı bir başvuru yapmasını önererek, kendisinin de bu konunun takipçisi olacağını bildirdi.

Daha sonra Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: AA