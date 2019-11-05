05.11.2019 20:26 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:26

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, terör herkes tarafından lanetlediği zaman, Türkiye'nin geleceğinin daha aydınlık olacağını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Kurulda müşterek oyla seçilmiş Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliğinin "hukuksuz bir şekilde düşürüldüğünü" savundu.

Bunun parlamentoya saygısızlık olduğunu öne süren Özel, parlamentonun seçtiği bir üyeyi parlamentonun seçtiği diğer bir üyenin düşüremeyeceğini, Genel Kurul'un kendi iradesine sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, kabine revizyonu konuşulmaya başlandığında CHP'ye sataştığını savunan Özel, "Bu zehirli dili 23 Haziran'da cezalandırılan Süleyman Soylu, yine tuttu, döndü dolaştı Belediye Başkanımıza ağza almaktan utanacağım bir ifade kullandı. Bütün AK Parti'liler biliyorlar ki Ankara'yı Özhaseki'ye kaybettiren önemli etmenlerden bir tanesi, Özhaseki'ye fırsat bırakmayıp, Ankara'nın bütün ilçelerini gezip adayımıza hakaretler eden Süleyman Soylu'dur. Soylu, 31 Mart'ta seçmenden tokadı yemiştir ama doymamıştır. Süleyman Soylu Ankara'yı kaybettirirken Muğla'ya gitmiştir, Muğla'yı da kaybettirmiştir; Aydın'a gitmiştir, Aydın'da da zarar vermiştir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Madem Süleyman Soylu ile ilgili böyle düşünceleriniz var kendisine teşekkür edin. Rahatsız olmamanız lazım." karşılığını verdi.

CHP'nin şimdiye kadar neden kaybettiğini değerlendirmesi gerektiğini belirten Muş, "Sizi millet tokat manyağı yapmış, tokat manyağı olmuşsunuz, halen farkında değilsiniz." diye konuştu.

Muş, RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici'nin, 657 sayılı kanuna göre hareket etmediğini söyledi.

Belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili eleştirilere ilişkin "Terörle iç içe bir yapı var. Seçilmiş olmak, yetkileri vatandaş için kullanmak demektir." ifadesini kullanan Muş, şunları kaydetti:

"Demokratik siyasetten bahsediyorsanız, PKK'yı lanetlemeniz gerekir. Bunu yapmadığınız müddetçe, orada yaşayan vatandaşlarımızın güvenliği için gereken adımları sonuna kadar atacağız. Burada yapılan işlem insanların Kürt, Türk veya başka bir etnik kökenden olmasından dolayı değildir; burada yapılan işlem terörden kaynaklanıyor.

Sürekli olarak kullanılan bu ayrıştırıcı dilin, yapılan terörle mücadeleyi Kürtlere karşı yapılıyormuş gibi lanse etmenin inanın size hiçbir faydası yok. Türkiye'nin geleceğine de faydası yok, Türkiye'nin istikrarına da faydası yok. Yanlış yapıyorsunuz. Terörü hep beraber lanetlediğimiz zaman, Türkiye'nin geleceği daha aydınlık olur."

Yeniden söz alan Özel, "Mehmet Muş'un seviyesine inmeye kalksak gerçekten bu Meclisten hepimiz utanarak ayrılırız. 'Demokrasi tokadı' denilir, siyaset dilidir; 'tokat manyağı' denilmez, argodur, sokak dilidir, tehdit dilidir." dedi.

Kaynak: AA