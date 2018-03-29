TBMM Genel Kurulunda, CHP ve HDP'nin Çiftlik Bank ile ilgili araştırma komisyonu kurulması önerisi kabul edilmedi.

HDP, Danışma Kurulu toplanamadığından, Çiftlik Bank ile ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisini Genel Kurula getirdi.

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Çiftlik Bank olayında, milletin dini duyguları kullanılarak kandırıldığını söyledi.

Hükümetin bu konuda duyarsız kaldığını öne süren Doğan, "Bu konuda hükümet, müteselsilen bu suçun ortağıdır, eğer değilse bunu ortaya çıkarır. Bu iş 27 yaşındaki bir kişinin tek başına yapacağı bir iş midir? Bu işe ortak değilseniz gelin araştıralım, eğer araştırmazsanız aksi takdirde bu suça ortak olmuş olacaksınız." diye konuştu.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da insanları yüksek kar vaadi ile dolandıran Çiftlik Bank'ın devlet tarafından denetlenmediğini öne sürdü. 27 yaşındaki birinin, milletten topladığı parayı hesabına aktararak kaçtığını söyleyen Tarhan, "Bir genç hayal satarak milleti dolandırıyor. Gelin, bu son olsun, bu dolandırıcılığın üzerine gidelim ve bu olayı araştıralım." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan da son yıllarda sanal alemin ve internetin kullanılmasıyla kısa vadede kolay para kazanma vaadiyle birçok vatandaşın dolandırıldığına dikkati çekti.

Bu konularda gerekli önlemler alınmasına rağmen vatandaşların dolandırılmaya devam ettiğini belirten Birkan, şöyle konuştu:

"Devletimiz olayı haber alır almaz hemen üzerine gitmiştir. Bu tür oyunlardan uzak durulması konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır. Çiftlik Bank olayında maalesef siyasiler açılışta vardır. Konu bakanlık incelemesindedir, hem idari hem de cezai soruşturma devam etmektedir, tutuklamalar yapılmıştır. Çiftlik Bank ile ilgili şirketlerin mallarına el konulmuştur. Konu yargıdadır, bu nedenle burada araştırılmasına gerek yoktur."

CHP'nin önerisi görüşüldü

Daha sonra CHP'nin, Çiftlik Bank mağduriyetinin araştırılmasına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çiftlik Bank'ta toplanan paranın, Silikon Vadisi'ndeki şirketlerin büyümesinden daha hızlı olduğunu söyledi.

Çiftlik Bank'ın "organize suç örgütü" olduğunu vurgulayan Aydın, "Bu tosuncuk bu kadar parayı nasıl topladı? Araştırılınca bu tosuncuğun o kadar saf olmadığı ortaya çıkıyor. Türkiye'den yurt dışına para gönderiliyor. Burada acaba 'Kara para aklama mı var?' diye aklımıza geliyor. Peki bunlar olurken devlet ne yapıyor? Bütün bu konuların araştırılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu da Çiftlik Bank olayının, yeni bir saadet zincirinin örneği olduğunu söyledi.

Bu konuda alınması gereken tedbirler olduğuna işaret eden Aksu, "Bu tür ticari faaliyetlerin neden zamanında tespit edilemediğinin ve vatandaşın neden bu tür kirli ve karanlık işlere girdiğinin araştırılması gerekiyor. Finansal okur yazarlık oranının düşük olması, bu tür dolandırıcılığın ana sebeplerinden birisidir. Kısa yoldan zengin olma hevesi, insanların bu tür sistemlere girmesine neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de titan saadet zincirinden sonra bu tür dolandırıcılık olaylarının yasaklandığını ifade ederek, "Çiftlik Bank dolandırıcılığının olmaması gerekiyordu ama yaşandı. Devletin ilgili kurumları neden bu dolandırıcılık olaylarını araştırmıyor? Bu olayın araştırılması gerekiyor." dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz de 27 yaşındaki bir gencin, 6 ay gibi bir sürede 2,5 katı kadar para kazanma vaadinde bulunarak milleti dolandırmaya yeltendiğini söyledi.

Çiftlik Bank'taki kar oranının, bankaların faiz oranından da yüksek olduğuna dikkati çeken Filiz, "Böyle bir kar dünyada yok. Vatandaşların buna tamah etmemeleri gerekirdi. Hükümet olarak biz bu konuyla ilgileniyoruz ve sonuna kadar da ilgileneceğiz. Biz de araştırılsın istiyoruz, (muhalefete) buradan size ekmek çıkmaz." dedi.

Hüseyin Filiz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hemen konuyla ilgili soruşturma açtığını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının da müfettiş görevlendirdiğini kaydederek, Uruguay'daki 6 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını belirtti.

Müzakerelerin ardından CHP ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Bu arada, Kenya Parlamento heyeti, bir süre Genel Kurul çalışmalarını izledi.