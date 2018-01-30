CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, " Türk Tabipleri Birliği (TTB) bir hainlik bildirgesi yayınlamamıştır, bir insanlık ve vicdan bildirgesi yayınlamıştır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, gündem dışı konuşmasında, Türk Tabipler Birliğinin açıklamasına ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Türkiye demokrasiyle yönetilecekse, Türkiye'de sosyal hak ve hukuk gerçekten geçerli olacaksa, sivil toplum örgütlerine, derneklere, örgütlü topluma ihtiyaç olduğunu belirtti.

"Biz konuşan bir Türkiye istiyoruz." ifadesini kullanan Özkoç, "Türk Tabipleri Birliği, bir hainlik bildirgesi yayınlamamıştır, bir insanlık ve vicdan bildirgesi yayınlamıştır. İnsanlarımıza savaşın gerçekten bir suç olduğunu, barışınsa olmazsa olmaz hepimizin peşinden koşmamız gereken bir ideal olduğunu söylemişlerdir. Dünyada kim savaşı savunabilir?" diye sordu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye'de ifade özgürlüğünün bulunduğunu, herkesin fikrini söylemekte hür olduğunu vurguladı.

Muş, Türkiye'nin, eğer kendi bekasını ilgilendiren bir terör yapılanması varsa, buna müdahale etmesinin en doğal hakkı olduğuna dikkati çekerek, savaşın iki devlet arasında olacağını, burada bir örgüte karşı bir operasyon yapıldığını söyledi.

Mehmet Muş, "Ne hikmetse, bu odalar, ne zaman Türkiye tehdit gördüğü odaklara karşı bir operasyona başlıyorsa onlar yerlerinden fırlıyorlar, kendilerince bazı söylemler geliştiriyorlar. Bunlar layüsel değillerdir. Dolayısıyla eleştirilirler, fikir söylüyorlarsa eleştirilirler, hukuk dışına çıkıyorlarsa da hukuk gereğini yapar, bunun neticesini hep beraber göreceğiz. Milletvekilimizin ortaya koymuş olduğu söylemi, bir odaya karşı geliştirmiş olduğu eleştiriyi hadsizlikle suçlamak en büyük hadsizliktir." değerlendirmesini yaptı.